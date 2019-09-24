Шоу-бизнес

Как Потап и Настя: солистка группы KAZKA заинтриговала нежным фото

Солистка популярной KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно взбудоражила сеть откровенными фото, удивила очень нежным снимком в соцсетях.

На фото Александра и ее коллега Никита Будаш обнимаются.

«Тихенько вкрасти від людей, до ніг кидати орхідеї» (Украсть тихонько у людей, к ногам бросать орхидеи), — подписала Саша фото.

«Вы вместе?», «Какой красивый каминг-аут!», «Это буде история, как в Потапа и Насти. Будет свадьба!», «А я давно подозревала», «По-моему, они когда еще шли на Х-фактор, у них уже что-то было», — пишут поклонники.

Отметим, что Никите и Александре поклонники уже давно приписывают роман. Решили ли музыканты подогреть слухи, или действительно встречаются, остается догадываться.

Напомним, что упомянутые Потап и Настя Каменских долго скрывали роман от общественности.

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