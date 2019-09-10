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Шоу-бизнес

«В ленте пожар»: солистка группы KAZKA удивила чувственными фото

3:25 10 сентября 2019 10
Саша Зарицкая
Инф. «ФАКТОВ»

Солистки популярной KAZKA Александра Зарицкая решила подразнить поклонников откровенными снимками, разместив в своем аккаунте в Instagram два «чувственных» фото.

«Сегодня хочется быть настоящей, обольстительной, смелой», — подписала она снимки, которые, вероятно, были сделаны в бассейне или в ванной.

На фото обнаженная Зарицкая возлежит в воде, демонстрируя свою «естественную красоту».

При этом девушка «соблазнительно» и «по-голливудски» прикрыла глаза, предаваясь, очевидно, мечтам о любимом.

Поклонники оценили смелый эксперимент девушки, оценив по достоинству ее красоту и готовность показаться в «откровенном» и «открытом» виде.

«В моїй лєнті пожар», «Ждём фотоньки в мокрой маечке», «На то она и естественность, что бы её всегда держать открытой», «Сашулик ты Чудо!», «Дуже гарна», «Хорошая, то что надо, мощь», — пишут фолловеры.

Напомним, что Саша Зарицкая уже не первый раз показывает свои «водные развлечения»: в начале сентября она продемонстрировала, как развлекается в бассейне вместо того, чтобы отправиться на День знаний. Она, в частности, опубликовала фото в купальнике, сообщив, что «слишком крута для школы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее солистка группы KAZKA засветилась в компании Лаймы Вайкуле, исполнив вместе с легендой советской эстрады тверк, который уже несколько лет невероятно популярен в молодежной культуре.

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