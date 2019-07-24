Шоу-бизнес

Настя Каменских вышла замуж за Потапа еще год назад

Популярная певица Настя Каменских на самом деле вышла замуж за продюсера и шоумена Потапа еще год назад. Звездная пара несколько лет скрывала свой роман. И даже, когда официально стали мужем и женой, смогли скрыть это от общественности.

Оказывается, Настя Каменских и Алексей Потапенко официально зарегистрировали свои отношения еще в прошлом году. 18 октября 2018 года певица и продюсер официально стали мужем и женой.

Пышную свадьбу с родственниками и звездными друзьями они сыграли 23 мая в Киеве в загородном ресторане, без присутствия прессы. Лишь после торжества молодожены стали делиться трогательными кадрами. После они отправились на частном самолете в медовый месяц, который провели в элитном отеле в Турции.

Теперь Потап и Настя не скрывают своих чувств и часто радуют поклонников романтичными кадрами.

Пара опубликовала видеообращение, в котором опровергла слухи о том, что их свадьба была пиаром.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Настя Каменских разделась на крыше высотки для откровенной фотосессии.

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