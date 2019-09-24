- 22:16 Сотни сотрудников американских спецслужб требуют импичмента Трампа после скандала с Зеленским
- 22:03 День ангела Людмилы: красивые поздравления и открытки
- 21:58 «Атлетико» — «Реал» — 0:0: онлайн-трансляция принципиального дерби в чемпионате Испании
- 21:51 Коваливский «Колос» обыграл во Львове «Карпаты»: видеообзоры матчей
- 21:48 Знаменитый российский режиссер напал с ножом на врача скорой помощи в центре Москвы
- 21:26 Трагическое ДТП с автобусом под Черкассами: стало известно о смерти одного из пострадавших
- 20:42 Изготовленную в Кременчуге рекордную конфету весом более полтонны отправят на фронт
- 20:31 Сенсация не только для Украины: в Черновцах родились уникальные сиамские близнецы
- 19:49 Звезда сериала "Крепостная" стала мамой
- 19:18 "Не имеет права": в НСЖУ возмущены обращением Мендель с журналистами
- 18:58 Судно с украинцами в Атлантике затонуло: спасены только двое моряков
- 18:27 Рядом с Броневым, Говорухиным и Табаковым: названы дата и место похорон Марка Захарова
День ангела Людмилы: красивые поздравления и открытки
29 сентября — день памяти святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, а также День ангела у всех, кого назвали этим красивым именем.
«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым Людмилам.
Людмила значит «людям мила»
И ты действительно мила.
Как ангел нежный терпелива,
Улыбчива и весела.
Ты доброты полна сердечной
И даришь всем ее вокруг,
Прощать умеешь бесконечно
И самый преданный ты друг.
Пусть небо возвратит сторицей
Твои душевные дары,
Пусть окружающие будут
С тобой любезны и добры.
Пусть будет легкой жизнь и светлой,
Во всем подобною тебе.
И все, что только пожелаешь,
Сбывается в твоей судьбе!
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежной, милой,
Озорной и заводной,
Доброй, яркой и простой!
Звезды пусть тебе сияют,
А луна пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.
Ты не знай обид и грусти,
Веселись и процветай,
Будь здоровой и успешной,
Красотою ты сражай!
***
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.
***
Ты людям милая, потому и имя твое Людмила. Ты Богом хранимая, потому и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добрая, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и нами всеми любимой.
***
Дорогая Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, чуткой, искренней, красивой и замечательной. Любви, Южного тепла души, Достатка, Мира, Игривого настроения, Лёгких путей к мечтам, Ангельского терпения и вдохновения!
***
В этот прекрасный денек я желаю тебе, Людочка, всех благ и море позитивных событий! Пускай улыбка, как можно чаще, сияет на твоем красивом личике! Я от всей души желаю тебе только огромного счастья, исполнения всех желаний и удачи во всех начинаниях!
Также читайте поздравления с Днем ангела Натальи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...