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Общество и люди

День ангела Людмилы: красивые поздравления и открытки

22:03 28 сентября 2019 118
Людмила
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

29 сентября — день памяти святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, а также День ангела у всех, кого назвали этим красивым именем.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым Людмилам.

Людмила

Людмила значит «людям мила»
И ты действительно мила.
Как ангел нежный терпелива,
Улыбчива и весела.

Ты доброты полна сердечной
И даришь всем ее вокруг,
Прощать умеешь бесконечно
И самый преданный ты друг.

Пусть небо возвратит сторицей
Твои душевные дары,
Пусть окружающие будут
С тобой любезны и добры.

Пусть будет легкой жизнь и светлой,
Во всем подобною тебе.
И все, что только пожелаешь,
Сбывается в твоей судьбе!

Людмила

Людмила

***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь всегда ты нежной, милой,
Озорной и заводной,
Доброй, яркой и простой!

Звезды пусть тебе сияют,
А луна пусть бережет,
Солнце сердце согревает,
А душа всегда поет.

Ты не знай обид и грусти,
Веселись и процветай,
Будь здоровой и успешной,
Красотою ты сражай!

Людмила

***
Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,
И дом обходят пусть ненастья,
А в сердце царствует покой.
Пусть будет так всегда с тобой.

Людмила

***
Ты людям милая, потому и имя твое Людмила. Ты Богом хранимая, потому и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добрая, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и нами всеми любимой.

Людмила

***
Дорогая Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, чуткой, искренней, красивой и замечательной. Любви, Южного тепла души, Достатка, Мира, Игривого настроения, Лёгких путей к мечтам, Ангельского терпения и вдохновения!

Людмила

***
В этот прекрасный денек я желаю тебе, Людочка, всех благ и море позитивных событий! Пускай улыбка, как можно чаще, сияет на твоем красивом личике! Я от всей души желаю тебе только огромного счастья, исполнения всех желаний и удачи во всех начинаниях!

Также читайте поздравления с Днем ангела Натальи.

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