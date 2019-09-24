День ангела Людмилы: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

29 сентября — день памяти святой мученицы Людмилы, княгини Чешской, а также День ангела у всех, кого назвали этим красивым именем.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые понравятся вашим знакомым Людмилам.

Людмила значит «людям мила»

И ты действительно мила.

Как ангел нежный терпелива,

Улыбчива и весела.

Ты доброты полна сердечной

И даришь всем ее вокруг,

Прощать умеешь бесконечно

И самый преданный ты друг.

Пусть небо возвратит сторицей

Твои душевные дары,

Пусть окружающие будут

С тобой любезны и добры.

Пусть будет легкой жизнь и светлой,

Во всем подобною тебе.

И все, что только пожелаешь,

Сбывается в твоей судьбе!

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь всегда ты нежной, милой,

Озорной и заводной,

Доброй, яркой и простой!

Звезды пусть тебе сияют,

А луна пусть бережет,

Солнце сердце согревает,

А душа всегда поет.

Ты не знай обид и грусти,

Веселись и процветай,

Будь здоровой и успешной,

Красотою ты сражай!

***

Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Семейного желаем счастья,

И дом обходят пусть ненастья,

А в сердце царствует покой.

Пусть будет так всегда с тобой.

***

Ты людям милая, потому и имя твое Людмила. Ты Богом хранимая, потому и быть тебе в жизни счастливой. Ты сердцем добрая, потому и в окружении добрых друзей. Ты умеешь радоваться, потому с тобой всегда веселее. Желаю, чтобы ты всегда была такой же замечательной, доброй, красивой и нами всеми любимой.

***

Дорогая Людмила, я поздравляю тебя и от всей души хочу пожелать всегда оставаться милой, доброй, чуткой, искренней, красивой и замечательной. Любви, Южного тепла души, Достатка, Мира, Игривого настроения, Лёгких путей к мечтам, Ангельского терпения и вдохновения!

***

В этот прекрасный денек я желаю тебе, Людочка, всех благ и море позитивных событий! Пускай улыбка, как можно чаще, сияет на твоем красивом личике! Я от всей души желаю тебе только огромного счастья, исполнения всех желаний и удачи во всех начинаниях!

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