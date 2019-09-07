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Общество и люди

День Натальи 2019: красивые поздравления и открытки

23:21 7 сентября 2019 335
День ангела
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

8 сентября церковь вспоминает мученицу Наталию Никомидийскую, а именины празднуют Натальи, Наталии, Наташи, Наты.

«Факты» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить своих близких.

День Натальи

С Днем Ангела, Наташенька, тебя,
Сердечно нынче поздравляю.
Пусть окружают счастьем небеса,
Любви тебе прекраснейшей желаю.

Пусть Ангелы всюду бережет
От бед, невзгод, печалей и обиды.
Пускай во всем тебе везет,
Душа и сердце будут радостью увиты.

День Натальи

***
Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!

День Натальи
***
Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.

День Натальи
***
О Наташе слов немало
Человечество сказало,
Что она неповторима
И всегда неотразима.
От ее прелестных чар
У мужчин в сердцах пожар.
Ее дети обожают,
А коллеги уважают.
Знает к каждому подход,
Нужные слова найдет.
Всех поймет и подбодрит,
Кто слабее — защитит.
Пусть всё в жизни удается,
Сердце радостно смеется.
Муж лелеет и гордится,
На нее не наглядится.
Будут верные друзья,
Ведь без них никак нельзя.
Пожелаю я Наташе,
Чтобы дом был полной чашей.

День Натальи

***
Привычное дело — ты в центре внимания!
О, сколько, Наталья, в тебе обаяния!
Значение имени — слово «рождение».
Да быть с тобой рядом — уже наслаждение!
Расцвета, удачи, успехов во всём!
А главное, помни всегда об одном:
Всего ты достигнешь, и всё ты сумеешь,
Один ведь секрет очень важный имеешь.
Конечно, секрет — это имени сила!
… будь яркой, веселой и самой красивой.
Решения в жизни легко принимай,
Успех обязательно в сети поймай.

День Натальи

Также читайте поздравления с Днем ангела Марии.

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