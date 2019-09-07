День Натальи 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

8 сентября церковь вспоминает мученицу Наталию Никомидийскую, а именины празднуют Натальи, Наталии, Наташи, Наты.

«Факты» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить своих близких.

С Днем Ангела, Наташенька, тебя,

Сердечно нынче поздравляю.

Пусть окружают счастьем небеса,

Любви тебе прекраснейшей желаю.

Пусть Ангелы всюду бережет

От бед, невзгод, печалей и обиды.

Пускай во всем тебе везет,

Душа и сердце будут радостью увиты.

***

Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твой хранитель всегда был с тобой рядом, оберегал и опекал. Пусть счастье и любовь, внимание и возможности тебе сопутствовали! Красоты, заботы, искренности, много радости и сюрпризов! Будь счастлива, дорогая!



***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.



***

О Наташе слов немало

Человечество сказало,

Что она неповторима

И всегда неотразима.

От ее прелестных чар

У мужчин в сердцах пожар.

Ее дети обожают,

А коллеги уважают.

Знает к каждому подход,

Нужные слова найдет.

Всех поймет и подбодрит,

Кто слабее — защитит.

Пусть всё в жизни удается,

Сердце радостно смеется.

Муж лелеет и гордится,

На нее не наглядится.

Будут верные друзья,

Ведь без них никак нельзя.

Пожелаю я Наташе,

Чтобы дом был полной чашей.

***

Привычное дело — ты в центре внимания!

О, сколько, Наталья, в тебе обаяния!

Значение имени — слово «рождение».

Да быть с тобой рядом — уже наслаждение!

Расцвета, удачи, успехов во всём!

А главное, помни всегда об одном:

Всего ты достигнешь, и всё ты сумеешь,

Один ведь секрет очень важный имеешь.

Конечно, секрет — это имени сила!

… будь яркой, веселой и самой красивой.

Решения в жизни легко принимай,

Успех обязательно в сети поймай.

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