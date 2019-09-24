День ангела Ирины: красивые поздравления и яркие открытки

Общество и люди

1 октября — день памяти святой мученицы Ирины Египетской, а также День ангела у всех Ирин, Иришек, Ирочек.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток, которые украсят праздник вашим знакомым Иринам.



Очень много для Иришки

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Всё, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Была рядышком с тобой.

На душе — весны и лета,

В теле — бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!



***

Ира, Ирочка, Ирина,

Ты мила, неповторима,

Ты светла, как солнца лучик,

Никогда с тобой не скучно.

Ты красива, ты прекрасна,

От улыбки твоей ясно.

Будь же ты всегда такая —

В чём-то даже неземная,

Пусть всегда хранят тебя

Счастье, вера и друзья.



***

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.



***

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина красиво, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира —

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!



***

Ирина означает «мир», «покой».

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьей неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!



***

«Ирина» значит «мир», считали греки.

Ты целый мир в себе сумела воплотить:

Так будь же счастлива, прекрасная, навеки

И просто поздравления прими!

Пускай тебя преследует удача,

И пусть без спроса радость входит в дом —

Всё будет только так, и не иначе.

Тебе везет пусть в случае любом!

***

Дорогая Ирочка!

В этот день прекрасный

Пожелаю я удачи,

Смеха, много счастья!

Для тебя чтоб солнышко

Каждый день светило,

Чтоб была веселою,

Милой и красивой.

Теплых чувств, взаимности,

Верности, любви!

Ангелок хранит пускай,

Сбудутся мечты!

Напомним, что в этот день именины и у Софий. Предлагаем посмотреть поздравления для них.

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