На всех энергетических рынках Украины действует аналог «Роттердам+», — СМИ

Украина

Использование принципа импортного паритета — распространенная практика в условиях дефицита ресурсов. Кроме формулы «Роттердам+» в Украине работает «Дюссельдоф+» и «FOB Rotterdam + дифференциал» Об этом идет речь в материале интернет-издания «Цензор.нет».

Автор отмечает, что в настоящее время Украина импортирует значительную часть углеводородов, в частности — 33% газа, 25% угля, 57% бензина и 89% дизельного топлива. В реалиях рыночной экономики эта ситуация не является критичной — цены на углеводороды безотносительно к происхождению определяются мировыми трендами. Украинские газ, нефть и уголь для потребителей обходятся не дешевле, чем доставленные из-за рубежа. Именно они формируют равновесные цены на дефицитных рынках.

В частности, цена газа определяется на основе формулы «Дюссельдорф+», что позволяет «Укргаздобыче» продавать добытый ресурс по тарифу, близкому к рыночному.

«Сегодня весь газ „Укргаздобыча“ продает по формуле, которая включает коммерческую цену газа для промпотребителей (устанавливается НАК на основе котировки „Дюссельдорф+ цена доставки“) и понижающего коэффициента 0,8 (с 1 мая 2019 года), что является частью так называемого PSO — спецобязательств, которые гарантируют передачу всего газа „Нафтогазу“ и его дальнейшей поставки населению. С 1 января 2020 года, согласно постановлению Кабмина № 867, ценообразование должно перейти полностью на рыночные рельсы», — говорится в материале.

В угледобывающей сфере на формульное ценообразование перешли в 2016 году — так называемая формула «Роттердам+». Ее введение позволило снизить коррупцию в отрасли и позитивно сказалось на росте добычи угля.

«Методика „Роттердам+“ ликвидировала ценовые преференции для импортного угля. С 2016 года цены на украинский уголь начали формировать, ориентируясь на ключевой европейский индекс API2. Это стало стимулом для наращивания добычи угля в тех шахтах, которые по своей себестоимости могли конкурировать с дешевым иностранным углем, добываемым в открытых карьерах», — говорится в материале.

Что касается рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, то оно было введено в Украине гораздо раньше, чем в других секторах энергетики, но, тем не менее, «Укрнафта», контролирующая 93% нефтедобычи в стране, постоянно ее снижает. По словам автора, причиной может быть стремление миноритарного акционера компании Игоря Коломойского получать максимально дешевую нефть для своего перерабатывающего завода.

«К примеру, аффилированный с „Приватом“ Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий нефть „Укрнафты“, в долгосрочных контрактах цену дизельного топлива привязывает к формуле „FOB Rotterdam + дифференциал“. Но на практике объемы инвестиций, направляемых в развитие „Укрнафты“, не позволяют наращивать нефтедобычу. Стратегия „Привата“ заключается в том, чтобы получать нефть по максимально низкой цене для переработки на Кременчугском НПЗ с дальнейшей перепродажей нефтепродуктов по рыночной цене», — считает автор материала.

Напомним, 3 марта 2016 года методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») утверждена НКРЭКУ, согласно которой угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам +» прекратилось.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что формула «Роттердам+» позволила украинцам сэкономить до 40 млрд грн, поскольку сдерживала рост тарифов на электроэнергию для населения. А лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что введение формулы «Роттердам+» позволило преодолеть кризис в энергетике, и государственные шахты с момента принятия формулы получили дополнительно более 10 млрд гривен.



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