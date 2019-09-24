Общество и люди

День ангела Любови: поздравления и красивые открытки

30 сентября свой День ангела празднует Любовь. Все Любы, Любови, Любочки принимают поздравления с именинами.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток, которые сделают праздник еще ярче.

В этот день тебе желаю

Бодрой духом быть всегда,

Быть уверенной, успешной.

С праздником, Любовь, тебя!

Будь красивой ты и нежной,

Будь веселой, не грусти.

Все плохое в своей жизни

Оставляй ты позади.

Я тебе желаю счастья.

Смелой будь всегда, во всём.

Сильным будет пусть здоровье,

Радость пусть приходит в дом.



***

Дорогая Любочка, пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет прекрасным и красочным! Оставайся такой жизнерадостной, цветущей и очаровательной девушкой!



***

Люба, Любочка, Любаша,

Счастье и отрада наша!

Жизнерадостна, добра,

Симпатична и мила.

Имя точно подобрали,

Словно твой характер знали.

Ты сама любить умеешь,

Всех знакомых ты жалеешь.

Пожелать хотим тебе

Счастья и любви в судьбе.

Чтобы рядом у тебя

Были верные друзья!



***

Самой красивой всегда оставайся,

Ты не грусти и заботы отбрось.

Люба, легко и светло улыбайся,

Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!

Пусть окружают хорошие люди,

Радость в душе непременно живет,

Жизнь преподносит удачу на блюде,

А впереди лишь прекрасное ждет!

***

Люба, Любушка, Любовь,

Милая, прекрасная.

Поздравления принимай,

Солнце мое ясное.

Пожелаю светлых дней,

Радостных рассветов,

Чтобы чувствовала ты,

Что счастливей нету.

Пусть любовь безумной будет,

Пылкою, до дрожи,

Чтоб мурашки побежали

По атласной коже.

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