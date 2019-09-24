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Общество и люди

День ангела Любови: поздравления и красивые открытки

22:42 29 сентября 2019 11
Любовь
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

30 сентября свой День ангела празднует Любовь. Все Любы, Любови, Любочки принимают поздравления с именинами.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку красивых поздравлений и открыток, которые сделают праздник еще ярче.

Любовь

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В этот день тебе желаю
Бодрой духом быть всегда,
Быть уверенной, успешной.
С праздником, Любовь, тебя!

Будь красивой ты и нежной,
Будь веселой, не грусти.
Все плохое в своей жизни
Оставляй ты позади.

Я тебе желаю счастья.
Смелой будь всегда, во всём.
Сильным будет пусть здоровье,
Радость пусть приходит в дом.

Любовь
***
Дорогая Любочка, пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет прекрасным и красочным! Оставайся такой жизнерадостной, цветущей и очаровательной девушкой!

Любовь
***
Люба, Любочка, Любаша,
Счастье и отрада наша!
Жизнерадостна, добра,
Симпатична и мила.

Имя точно подобрали,
Словно твой характер знали.
Ты сама любить умеешь,
Всех знакомых ты жалеешь.

Пожелать хотим тебе
Счастья и любви в судьбе.
Чтобы рядом у тебя
Были верные друзья!

Любовь
***
Самой красивой всегда оставайся,
Ты не грусти и заботы отбрось.
Люба, легко и светло улыбайся,
Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!

Пусть окружают хорошие люди,
Радость в душе непременно живет,
Жизнь преподносит удачу на блюде,
А впереди лишь прекрасное ждет!

***
Люба, Любушка, Любовь,
Милая, прекрасная.
Поздравления принимай,
Солнце мое ясное.

Пожелаю светлых дней,
Радостных рассветов,
Чтобы чувствовала ты,
Что счастливей нету.

Пусть любовь безумной будет,
Пылкою, до дрожи,
Чтоб мурашки побежали
По атласной коже.

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