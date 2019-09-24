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Шоу-бизнес

Автор хита "Охрана, отмєна" выпустила клип "Вільна каса" (видео)

19:36 24 сентября 2019 567
Jerry Heil Яна Шемаева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Молодая украинская исполнительница Яна Шемаева, выступающая под именем Jerry Heil и покорившая публику хитом «Охрана, отмєна», порадовала поклонников новой работой. Певица выпустила новый клип «Вільна каса». В нем в свойственной ей манере спела о драматичных отношениях.

«Вільна каса, мильна драма, шукай мене в Черкасах, я буду у мами» — поет Jerry Heil.

«Меня спрашивали, почему существует такая песня, как „Ахрана, отмена“, а „Вільна каса“ до сих пор никто не исполняет», — просто объясняла идею песни Яна.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Jerry Heil объяснила секрет популярности хита «Охрана, отмєна» и рассказала, как ей удалось ворваться в шоу-бизнес. Девушка не скрывает, что намерена покорить, мировые хит-парады.

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