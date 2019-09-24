24.05 / 24.33 26.33 / 26.78
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Укрзализниця" запустит в октябре дополнительные поезда: куда будет проще уехать

20:19 24 сентября 2019 123
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

На очередные долгие выходные 12−14 октября «Укрзалізниця» назначила новые поезда в популярных направлениях. Руководство железной дороги предлагает на День защитника Украины и на праздник Покрова спланировать путешествие во Львов, Одессу или в Днепр.

До Львова назначен новый поезд № 191 из Киева и № 192 в обратном направлении. Составы отправятся в рейс 12 и 14 октября.

Также до Львов можно будет добраться из Одессы. Рейсы поезда № 168 Львов — Одесса — Львов назначены на 12 и 14 октября.

Также назначен поезд № 237 Киев — Днепр. Он отправится в рейс вечером 11 и 14 октября. Обратный рейс назначен на те же даты, поезд отправится из Днепра в 10.56 и прибудет в столицу в 20.06.

Из Одессы в Днепр 11, 13 и 15 октября будет ходить ночной поезд № 242. Из Днепра в Одессу можно будет уехать 10, 12 и 14 октября на поезде № 241.

Напомним, в октябре откроется ряд новых авиарейсов между украинскими городами, а билеты на поезда могут повыситься в цене.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер