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"Укрзализниця" запустит в октябре дополнительные поезда: куда будет проще уехать
На очередные долгие выходные 12−14 октября «Укрзалізниця» назначила новые поезда в популярных направлениях. Руководство железной дороги предлагает на День защитника Украины и на праздник Покрова спланировать путешествие во Львов, Одессу или в Днепр.
До Львова назначен новый поезд № 191 из Киева и № 192 в обратном направлении. Составы отправятся в рейс 12 и 14 октября.
Также до Львов можно будет добраться из Одессы. Рейсы поезда № 168 Львов — Одесса — Львов назначены на 12 и 14 октября.
Также назначен поезд № 237 Киев — Днепр. Он отправится в рейс вечером 11 и 14 октября. Обратный рейс назначен на те же даты, поезд отправится из Днепра в 10.56 и прибудет в столицу в 20.06.
Из Одессы в Днепр 11, 13 и 15 октября будет ходить ночной поезд № 242. Из Днепра в Одессу можно будет уехать 10, 12 и 14 октября на поезде № 241.
Напомним, в октябре откроется ряд новых авиарейсов между украинскими городами, а билеты на поезда могут повыситься в цене.
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