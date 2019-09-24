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Общество и люди

"В очереди за едой стоим час": полицейские, охраняющие хасидов в Умани, возмущены бытовыми условиями (фото)

20:54 24 сентября 2019 583
умань
Инф. «ФАКТОВ»

В Умани Черкасской области готовятся встречать тысячи хасидов, прибывающих отпраздновать Рош Ашана (новый год по еврейскому календарю). Охранять порядок в городе прибыли 550 полицейских из других областей и были шокированы условиями, в которых придется работать. Особенно неприятно поразила полицейских столовая, принадлежащая иудейской общине Умани, где организовали питание стражей порядка.

умань

Полицейские признаются, что приготовление еды и раздача пищи происходят в откровенно антисанитарных условиях, в грязном, давно не видевшем ремонта подвальном помещении, с покрытыми плесенью стенами. Об этом сообщает сайт provce.ck.ua.

умань

Возникли вопросы и к качеству блюд. Мясо мало напоминает настоящее, а под видом супа подают кипяток с картофелем. Посетители столовой называют порции «кошачьими», и даже при этом еды хватает не всем. В очереди в столовой приходится стоять около часа.

умань

Некоторые полицейские, увидев условия приготовления пищи, отказались питаться в столовой. Но альтернатив у них немного: командировочные составляют 30 гривен в сутки. «Стыдно перед коллегами, приехавшими из других областей и вынужденными искать средства, чтобы есть нормальную еду», — поделился один из полицейских.

Напомним, ежегодно в сентябре в Умань прибывает более 30 тыс. хасидов. Во время массового паломничества городу приходится решать проблему с поддержанием правопорядка, а после отбытия гостей — с вывозом мусора.

Фото provce.ck.ua

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