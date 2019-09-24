- 22:29 Украина – Сербия — 1:1: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧЕ по волейболу
- 22:20 Заворотнюк продала квартиры в Крыму
- 22:13 Трамп решил обнародовать стенограмму разговора с Зеленским из-за угрозы импичмента
- 21:24 УЕФА постановил: ближайшие финалы Лиги чемпионов примут Стамбул, Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон
- 21:19 Украина — Сербия: где смотреть онлайн матч четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу
- 21:15 Дело Маркива: Зеленский сделал предложение премьер-министру Италии
- 21:09 Случайное знакомство в соцсети стоило жизни ребенку с оккупированной территории Донбасса
- 21:05 В Одессе открыли дело на протестующих, одного из которых на пешеходном переходе сбила женщина
- 20:54 "В очереди за едой стоим час": полицейские, охраняющие хасидов в Умани, возмущены бытовыми условиями
- 20:19 "Укрзализниця" запустит в октябре дополнительные поезда: куда будет проще уехать
- 19:52 Уволенному Аброськину нашли "теплое место" в Одессе
- 19:36 Автор хита "Охрана, отмєна" выпустила клип "Вільна каса"
"В очереди за едой стоим час": полицейские, охраняющие хасидов в Умани, возмущены бытовыми условиями (фото)
В Умани Черкасской области готовятся встречать тысячи хасидов, прибывающих отпраздновать Рош Ашана (новый год по еврейскому календарю). Охранять порядок в городе прибыли 550 полицейских из других областей и были шокированы условиями, в которых придется работать. Особенно неприятно поразила полицейских столовая, принадлежащая иудейской общине Умани, где организовали питание стражей порядка.
Полицейские признаются, что приготовление еды и раздача пищи происходят в откровенно антисанитарных условиях, в грязном, давно не видевшем ремонта подвальном помещении, с покрытыми плесенью стенами. Об этом сообщает сайт provce.ck.ua.
Возникли вопросы и к качеству блюд. Мясо мало напоминает настоящее, а под видом супа подают кипяток с картофелем. Посетители столовой называют порции «кошачьими», и даже при этом еды хватает не всем. В очереди в столовой приходится стоять около часа.
Некоторые полицейские, увидев условия приготовления пищи, отказались питаться в столовой. Но альтернатив у них немного: командировочные составляют 30 гривен в сутки. «Стыдно перед коллегами, приехавшими из других областей и вынужденными искать средства, чтобы есть нормальную еду», — поделился один из полицейских.
Напомним, ежегодно в сентябре в Умань прибывает более 30 тыс. хасидов. Во время массового паломничества городу приходится решать проблему с поддержанием правопорядка, а после отбытия гостей — с вывозом мусора.
Фото provce.ck.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!