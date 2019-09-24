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УЕФА постановил: ближайшие финалы Лиги чемпионов примут Стамбул, Санкт-Петербург, Мюнхен и Лондон
По итогам состоявшегося во вторник, 24 сентября, в отеле InterContinental в столице Словении Любляне заседания исполкома УЕФА стали известны города, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2021-м, 2022-м и 2023 годах, решающие матчи Лиги Европы в 2021-м и 2022-м, а также поединок за Суперкубок УЕФА 2021 года, на проведение которого претендовали Харьков, Хельсинки и Белфаст.
К сожалению, украинская заявка (как и финская) уступила североирландской, и поединок за Суперкубок-2021 примет Белфаст.
Что же касается финалов Лиги чемпионов, то в 2021 году решающий матч состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (на фото), в 2022-м — на «Альянц-Арене» в Мюнхене, в 2023-м — на лондонском «Уэмбли».
Финал Лиги Европы в 2021-м проведут в Севилье.
Напомню, что в сезоне-2019/2020 решающий матч Лиги чемпионов примет стадион «Ататюрк» в Стамбуле, Лиги Европы — арена в польском Гданьске и Суперкубка УЕФА — стадион «Драгау» в Порту.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшим футболистом мира прошлого сезона по версии ФИФА признан Лионель Месси.
Фото uefa.com
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!