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День ангела Натальи: яркие открытки и поздравления
8 августа свой День ангела отмечают Натальи, ведь это день памяти святой мученицы Наталии, которая жила в начале IV века в Никомидии, и мужа ее Адриана.
«Факты» сделали для вас подборку красивых поздравлений, которые понравятся именинницам.
Наталья — имя, воспетое тысячами поэтов. Ты, как его обладательница, всегда вызываешь в людях чувство восторга. Тебя ставят примером женственности и обаяния, аккуратности и честности. Так пусть твоя жизнь будет практически идеальной, невзгоды обходят стороной твой дом, а счастье, наоборот, будет надоедать своим присутствием и невозможностью погрустить о судьбе.
***
Ваше имя сочетает
Силу, нежность, доброту!
От души я вам желаю
Не растратить красоту!
Вы, Наталья — совершенство,
С уваженьем говорю!
Пусть вам дарит жизнь блаженство,
Небеса за вас молю!
***
Наташа, в день праздничный твой
От души добра желаю,
Пусть придет к тебе любовь,
Как прекрасный отблеск рая!
Жизнь пускай твоя идет
Беззаботно и спокойно,
Только радости несет —
Ты хорошего достойна!
Поздравления на украинском
Хай Наталку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Наталю, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім'я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Наталю, вітає!
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.