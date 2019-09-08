День ангела Натальи: яркие открытки и поздравления

Общество и люди

8 августа свой День ангела отмечают Натальи, ведь это день памяти святой мученицы Наталии, которая жила в начале IV века в Никомидии, и мужа ее Адриана.

«Факты» сделали для вас подборку красивых поздравлений, которые понравятся именинницам.

Наталья — имя, воспетое тысячами поэтов. Ты, как его обладательница, всегда вызываешь в людях чувство восторга. Тебя ставят примером женственности и обаяния, аккуратности и честности. Так пусть твоя жизнь будет практически идеальной, невзгоды обходят стороной твой дом, а счастье, наоборот, будет надоедать своим присутствием и невозможностью погрустить о судьбе.

***

Ваше имя сочетает

Силу, нежность, доброту!

От души я вам желаю

Не растратить красоту!

Вы, Наталья — совершенство,

С уваженьем говорю!

Пусть вам дарит жизнь блаженство,

Небеса за вас молю!

***

Наташа, в день праздничный твой

От души добра желаю,

Пусть придет к тебе любовь,

Как прекрасный отблеск рая!

Жизнь пускай твоя идет

Беззаботно и спокойно,

Только радости несет —

Ты хорошего достойна!

Поздравления на украинском

Хай Наталку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!



***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Наталю, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім'я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Наталю, вітає!

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