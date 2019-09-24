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Трамп решил обнародовать стенограмму разговора с Зеленским из-за угрозы импичмента (видео)

22:13 24 сентября 2019 82
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп решил обнародовать полную стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским. С текстовой версией разговора двух лидеров можно будет ознакомиться 25 сентября. Таким образом Трамп согласился на требования своих политических противников, которые намекали на возможность импичмента из-за некоторых формулировок в телефонном разговоре.

«Я сейчас в ООН, но разрешил завтра обнародовать полную, рассекреченную и нередактированную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружеский и абсолютно уместный звонок», — написал Трамп у себя в Twitter.

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Поездка в штаб-квартиру ООН и общение с журналистами добавили американскому президенту решимости. Накануне он говорил, что, возможно, подумает над тем, чтобы обнародовать стенограмму разговора, хотя предпочел бы этого не делать — будет плохой прецедент. Сегодня же после настойчивых вопросов о импичменте Трамп высказался четко и ясно: стенограмма будет опубликована, чтобы с ней мог ознакомиться каждый желающий.

По информации «Голоса Америки», сейчас уже 155 конгрессменов-демократов в той или иной форме согласны поддержать импичмент Трампа. Лидер демократов в сенате Чак Шумер требует от Белого дома обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Сенаторы хотят четко понимать, использовались ли в разговоре формулировки, которые можно воспринять как давление на власти Украины, чтобы те начали расследование против политического соперника Трампа, 47-го вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский поделился, на что надеется в результате встречи с Трампом 25 сентября. По словам Зеленского, он ждет от США поддержки.

Напомним, встреча Трампа и Зеленского состоится в Нью-Йорке 25 сентября во время мероприятий саммита Генеральной ассамблеи ООН.

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