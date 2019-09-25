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«Собачий кайф»: в украинских школах появилась новая опасная игра с «удушением до смерти»
В игру, ставка в которой жизнь, играют первоклашки в школе № 3 в микрорайоне Корабел в Херсоне. С соответствующим заявлением обратилась мама одного из детей в правоохранительные органы, пишет «Херсон типичный».
По словам родительницы, дети на школьных переменах играют в игру под названием «собачий кайф». Суть ее в том, чтоб душить друг друга до состояния эйфории. Если ребенок при этом «умрет» (потеряет сознание — ред.), он считается проигравшим.
Узнав от ребенка об этой «игре», мать обратилась к учительнице с требованием прекратить подобные практики. На что, по ее словам, получила ответ, что учитель, якобы, не может контролировать действия детей вне класса и ответственности за их жизнь не несет…
А затем мамаше, неофициально, передали рекомендацию «не раздувать конфликт», иначе ее ребенок может оказаться не соответствующим требованиям школьной программы…
По данному факту родительница уже написала заявление в полицию. Толку от него, скорей всего, будет мало, но, надеемся, это заставит задуматься руководство школы до того, как в этой «игре» появятся первые проигравшие…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года среди подростков становится популярной очень опасная игра «Беги или умри». Суть этой игры заключается в том, чтобы перебежать оживленную трассу в неположенном месте и остаться в живых.
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