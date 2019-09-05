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Происшествия

Вышла в халате за покупками: в Херсоне изнасиловали и зверски убили 36-летнюю мать двоих детей

4:50 5 сентября 2019 122
Убийство в Херсоне
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 3 сентября, в Гидропарке Херсона на пляже было обнаружено тело женщины с 5 колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки и разбитым лицом. Кроме того, экспертиза показала, что женщина была изнасилована, пишет favoritekherson.

Позже знакомые опознали местную жительницу Елену Кулапову, 1983 года рождения.

Женщина работала в одном из салонов красоты администратором, ее муж — дальнобойщик. Знакомые характеризуют Елену очень положительно.

По информации, которую озвучивают в окружении убитой, поздно вечером женщина вышла в магазин неподалеку от своего дома. Была без мобилки, в домашнем халате.

У Елены осталось двое детей — 15-летний сын от первого брака и 3-летняя дочь от второго.

Хоронить Елену будут в родном cеле.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном зверском убийстве в Херсонской области: под Скадовском юноша изнасиловал, а затем задушил пенсионерку.

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