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Вышла в халате за покупками: в Херсоне изнасиловали и зверски убили 36-летнюю мать двоих детей
Во вторник, 3 сентября, в Гидропарке Херсона на пляже было обнаружено тело женщины с 5 колото-резаными ранами в области шеи и грудной клетки и разбитым лицом. Кроме того, экспертиза показала, что женщина была изнасилована, пишет favoritekherson.
Позже знакомые опознали местную жительницу Елену Кулапову, 1983 года рождения.
Женщина работала в одном из салонов красоты администратором, ее муж — дальнобойщик. Знакомые характеризуют Елену очень положительно.
По информации, которую озвучивают в окружении убитой, поздно вечером женщина вышла в магазин неподалеку от своего дома. Была без мобилки, в домашнем халате.
У Елены осталось двое детей — 15-летний сын от первого брака и 3-летняя дочь от второго.
Хоронить Елену будут в родном cеле.
Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном зверском убийстве в Херсонской области: под Скадовском юноша изнасиловал, а затем задушил пенсионерку.
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