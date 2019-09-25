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Мир

Криминальные войны: против «вора в законе» Гули готовится масштабный заговор

4:45 25 сентября 2019 41
Татуировка вора в законе
Инф. «ФАКТОВ»

«Вор в законе» Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) начал переговоры с другими представителями криминального мира России, чтобы объединить усилия воров в борьбе с Надиром Салифовым (Гули). По неподтвержденной информации, Бадри вылетел за границу для проведения переговоров. Об этом пишет «Прайм крайм».

По информации издания, он хочет добиться наказания для Гули, в присутствии которого в конце августа был избит вор в законе Гурам Чихладзе (Квежович). Сообщается, что несколько дней назад Бадри вылетел в Прагу, а после отправился в Грецию.

«Бадри пытается вовлечь в свой конфликт с Гули все больше воров, с кем можно было бы вместе расхлебывать заваренную им кашу», — пишет автор сообщения.

По его информации, этот конфликт искусственно поддерживает Захарий Калашов (Шакро Молодой), чтобы не терять влияние среди воров.

Калашов, который считался главным вором России, продолжает отбывать наказание в колонии за вымогательство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на постсоветском пространстве началась битва «воровских кланов» Гули и Шакро Молодого.

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