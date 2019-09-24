Большой передел: в РФ началась битва «воровских кланов» Гули и Шакро Молодого, — СМИ

Мир

Всевозрастающий авторитет «вора в законе» Гули рано или поздно должен был привести к столкновению с кем-нибудь из столь же влиятельных «законников». Вопрос заключался лишь в том, какого уровня будет его оппонент. Оказалось, что самого высокого — в противоречие с Гули вступил сам Шакро Молодой. Пока не напрямую, однако уже становится очевидно, что позиции Гули невероятно сильны и с наскока его не одолеть. Об этом пишет издание «Преступная Россия».

В конце августа в Турции произошло на первый взгляд ничем не примечательное событие. На встрече «вора в законе» Надира Салифова (Гули) с Гурамом Чихладзе (Квежоевич) последний получил пару тумаков от присутствовавшего там же подручного Гули — «стремящегося» казахстанского «авторитета» Армана Джумагельдиева, известного также как Арман Дикий. Он счел поведение потомственного кутаисского «законника» слишком дерзким — тот вступился за врагов Гули, последователей клана Ровшана Ленкоранского, готовивших осенью 2017 года нападение на дом Салифова в Турции, и назвал их своими друзьями.

После появления в интернете совместной фотографии Чихладзе с кем-то из имеющих отношение к семейству Джаниевых, Гули предупредил его, чтобы он держался от них подальше. «Не хотел бы, чтобы пострадал вор, но если мальчик чего-то недопонял, то я не виноват», — заметил тогда Салифов. Однако тот предупреждение проигнорировал.

Драку быстро остановили, но дальнейшего разговора уже не получилось. Гурам поспешил ретироваться, дабы ситуация не закончилась для него еще большими потерями. Сторона Гули тоже попыталась поскорее замять конфликт. Тот же Арман заявил, что не знал о статусе Квежоевича, да и основная масса «воров» отнеслась к инциденту довольно прохладно и спорить по этому поводу с Гули явно не желала. Однако в дело вступили «крестные» Чихладзе — Шакро Молодой и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Здесь сделаем небольшое отступление. Гурам Чихладзе был принят в семью в 16 (!) лет. Случай беспрецедентный. Дело в том, что за 6 лет до этого в 1994 году прямо на глазах маленького Гурама бандиты расстреляли его отца — влиятельного «вора в законе» Автандила Чихладзе (Квежо) и мать. Поэтому «воры» просто взяли опеку над ним и, наделив «воровскими» полномочиями, дали ему возможность отомстить за смерть отца. Спустя 20 лет человек, которого считали убийцей Квежо, — Давид Мелкадзе (Дато Потийский) был застрелен у одного из торговых центров в Красногорском районе Подмосковья.

Вот и сейчас авторитетные «законники» решили продемонстрировать свою ответственность за него. Бадри Кутаисский заявил даже о намерении собрать «сходку» по поводу поведения Гули, который допустил избиение потомственного «законника».

«Не для того прошел Красноярск, чтобы фраера безнаказанно били воров», — заявил Когуашвили, имея в виду колонии Красноярского края, известные тем, что там массово «ломают» «воров».

В этом его поддержал и Шакро Молодой, заявив, что удар по лицу Гурама — это пощечина и ему. Тем не менее, несмотря на столь высокопарные заявления, остальные «воры» посчитали, что при любом раскладе поступок Армана не тянет на достаточную причину для «развенчания» Гули. Тем более, что и сам Квежоевич после инцидента проявляет гораздо меньшую активность, нежели Бадри.

Не обращая внимание на происходящую вокруг суету, Гули 28 августа отпраздновал свой 47-й день рождения, на котором среди всех гостей особо выделялся тот самый Дикий Арман. Он преподнес имениннику торт с флагами Центральноазиатских стран и стран Закавказья, видимо, демонстрируя признательность Гули от представляющих эти регионы «авторитетов».

А спустя неделю, 6 сентября, Гули собрал «сходку», на которой такие «законники», как Жураковский (Вова Пухлый), Мзарелуа (Дуяке), Гегечкори (Роланд Шляпа), Пипия (Мераб Сухумский), Джанелидзе (Гоги Питерский) и другие развенчали самих Квежоевича, Когуашвили и поддержавшего их «законника» Эмзара Джапаридзе (Кватия).

Особенную поддержку Гули тогда оказал Мераб Сухумский (Пипия), который заявил, что ему уже надоели все эти игры Шакро, когда он стравливает одних «воров» с другими. Сейчас они выглядят устаревшими, и тайно манипулировать кем-то не получится — все быстро выплывает наружу. Также Пипия заочно напомнил и самому Шакро, что и он когда-то был в подобной ситуации. Например, когда в его присутствии «фраера» избили Даура Гублию (Дука). Кроме того, сославшись на Олега Пирогова (Циркач), Мераб фактически обвинил Шакро в заказе убийства в 2015 году Вадима Иваненко (Вадик Краснодарский).

Напомним, вернувшийся после смерти Деда Хасана в 2014 году из Испании Калашов начал проводить ревизию и выявил недостачу в размере $ 6 млн в вверенной Вадику Краснодарскому части «воровского» «общака». В ответ тот заявил, что деньги якобы были изъяты адыгейской полицией, а сам уехал в Турцию. Там же в Анталии его и застрелил киллер. Пирогов знает об этой истории не понаслышке, так как считается, что непосредственное убийство совершил так называемый «стремящийся» по кличке «Монгол». Причем рядом с ним в тот момент находился Циркач, в группировку которого и входил Монгол. В марте 2017 года суд Стамбула приговорил Монгола к длительному заключению. Несмотря на то, что кража «общака» в «воровском» мире может караться смертью, в упрек Калашову теперь может быть поставлено то, что это решение он принял самостоятельно — без учета мнения других «законников». И это выглядит уже как серьезный наезд на Калашова. Ранее Гули уже проявлял свое несогласие с некоторыми позициями Шакро, как бы подчеркивая свою независимость. Например, летом прошлого года при выборе преемника Калашова в лице Олега Шишканова-Медведева (Шишкан) Салифов заявил, что участвовать в голосовании не намерен, так как лично ему «король не нужен». Однако это ему простили, тем более что все эти годы после освобождения на рожон он не лез и дорогу никому не переходил, спокойно отвоевывая себе активы, ранее принадлежавшие убитому в 2016-м Ровшану Джаниеву.

Теперь же ситуация разворачивается совсем в другом русле. На «сходке», проведенной Салифовым, слово было дано виновнику всей этой заварушки Арману Дикому, который объяснил свои мотивы избиения «вора» и не встретил возражений у собравшихся. К тому же выяснилось, что каждый из трех «наехавших» на Гули — Бадри, Квежоевич и Кватия — сами имеют конфликты с «ворами»: Бадри с Роландом и Мзарелуа, Гурам — с Гогитой, а Кватия — с Таро и Мерабом и едва ли могут поднимать вопросы о чьем-либо развенчании, пока не решат свои проблемы. В заключении Гули сказал, что тех, кто теперь будет отталкиваться от их мнения, он будет «сажать на нож». После всего шансов вернуть себе в скором времени имя у Квежовича практически не осталось. А авторитет вмешавшегося в дело Бадри Когуашвили, который так и не смог собрать «сходку» для обсуждения поступка Гули, существенно пошатнулся. Более того, по слухам, Гули поклялся на Коране, что достанет его любыми способами за резкость.

Но на этом дело, конечно же, не закончилось. И следующим ходом Шакро стала попытка ослабить позиции Мераба Сухумского через Артема Саргсяна (Артем Саратовский). Про него недавно с чего-то вдруг вспомнил Камо Сафарян (Камо Горьковский), заявив, что на том еще с тех пор, когда он не был «вором», висит игровой долг. Артем проиграл в нарды $ 1000, но заплатил только половину. Однако и этот интерес Камо не нашел никакого понимания у «основной массы». Своим выпадом Сафарян лишь навлек проблемы на себя. Ему, в частности, припомнили ходившие еще в начале 80-х слухи, будто в тюрьме по указанию администрации Камо «сломали» путем перевода в низшую касту. Зэк, совершивший с ним соответствующие непотребные действия, якобы впоследствии был убит. И когда «воры» спросили Камо об этом напрямую, тот лишь поинтересовался, не смотрели ли они при этом в глазок. Ответ «законников» не удовлетворил, но, не имeя твердых доказательств, «коснуться» Камо тогда не решились. Теперь же, кроме этого инцидента, претензии к нему могут появиться и у членов клана Джангвеладзе-Ониани из-за его участия в заочном «прогоне» по Таро, лишившего последнего статуса.

Раскол наметился и среди «россиян»: негласно поддержали Бадри Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский) и Асатрян-старший. А Вагиф Бакинский и Мирон не захотели портить отношения с Гули. Конфликт, конечно, еще не дошел до своей горячей фазы, однако путей его разрешения пока тоже не предвидится. В итоге своими действиями «законники» могут легко разрушить и без того хрупкий мир, который воцарился в их среде в последние годы. Кстати, не без усилия Шакро Молодого, взявшего в 2014 году ситуацию в свои руки и принявшего несколько важных решений — например, o запретe на новые «коронации», дабы не подпитывать враждующие кланы. Вопрос лишь в том — кто выиграет от новой межклановой войны? Уж точно не «воры».

Битва между оппонентами сейчас идет и на информационном поле, в рамках которой в некоторых СМИ появились обвинения Джумагельдиева в связях со спецслужбами Казахстана. Причем Гули якобы вполне себе осведомлен об этом, однако не предпринимает никаких действий, так как получает с этого свою выгоду — например продолжает спокойно жить то в Турции, то в ОАЭ, не опасаясь быть пойманным никакими силовиками. Напомним, что в России он находится в розыске по обвинению в заказе похищения бизнесмена и вымогательстве.

И действительно — 34-летний уроженец Шымкента Арман Джумагельдиев не был ранее широко известен даже среди людей, имеющих отношение к криминальному миру, а тут вдруг раз — и стал главным ньюсмейкером.

Правда, в родном Казахстане он успел уже не раз проявить себя. Как описал его когда-то один из высокопоставленных казахстанских полицейских, «Арман — рисковый парень, отчаянный. Может без причин избить человека, устроить массовую драку в общественном месте, а то и перестрелку с конкурентами затеять». С детских лет он усиленно занимался боксом и за страсть жестоко расправляться на ринге с соперниками получил свое прозвище — «Дикий».

Впервые в стране о нем узнали в 2005 году, когда он в числе порядка 50−80 погромщиков напал на участников конференции представителей оппозиции, проходящей в одной из гостиниц Шымкента. Размахивая плакатами с лозунгами типа: «Вы — позор нации» и «Мы — за Назарбаева», — молодчики избили собравшихся на мероприятии людей, а после разгромили помещение.

Подобные приемы по устрашению оппозиции известны и в России, когда на граждан нападают «неизвестные», а правоохранительные органы никак не могут их найти. Впрочем, даже в Казахстане тогда наиболее активных провокаторов удалось задержать. Правда, то, что они несомненно были связаны с официальными властями, в дальнейшем показал суд над ними. Несмотря на то, что Джумагельдиев обвинялся сразу по трем статьям УК РК — «Хулиганство», «Причинение телесных повреждений средней тяжести» и «Ношение огнестрельного оружия», — он получил лишь год условно. Это при том, что на суде выяснилось и еще одно любопытное обстоятельство: в 2003 году Арман Дикий вместе с десятком сверстников напал на двух парней, в результате чего один из них попал в больницу со сквозным огнестрельным ранением в живот. Было возбуждено уголовное дело, которое почему-то так и не дошло до суда.

В 2008 году Арман вновь появляется в новостях — в Шымкенте на него происходит покушение. Прямо в центре города неизвестные расстреливают из автоматов выходивших из подъезда многоэтажного дома Джумагельдиева и нескольких его подручных. В результате на месте убиты двое его телохранителей, сам Арман ранен, но ему удается скрыться. Прибывшие на место полицейские находят целый арсенал — три пистолета (которые, однако, скорее всего, принадлежали убитым товарищам Дикого Армана), а также брошенный автомат Калашникова.

Нападение связали с давним конфликтом Армана с местным олигархом Тохтаром Тулешовым. Из-за чего разгорелся конфликт между ними, точно не известно. В Шымкенте считают, что все произошло из-за детей Тулешова, прославившихся своей бурной и веселой жизнью. Якобы как-то раз в одном из ночных клубов на почве банальной пьяной ссоры произошла стычка кого-то из отпрысков Тулешова с самим Арманом. Что и послужило началом их противостояния. В то же время нельзя не учитывать, что оба претендовали на контроль как минимум над городом и столкновений в любом случае было бы не избежать.

Тулешов, несмотря на то что официально являлся владельцем и руководителем ТОО «Шымкентпиво», на деле свой бизнес вел весьма специфическим образом. Его подчиненные из числа сотрудников ЧОПа предприятия и вплоть до водителей нередко привлекались для исполнения преступлений. В 2016 году Телешов вместе с еще 23 приближенными, многие из которых занимали высокие посты в силовых структурах, предстал перед судом. «Пивной король» был признан виновным по целому ряду статей, в том числе в подготовке государственного переворота, и приговорен к 21 году колонии. Среди предъявленных банде обвинений также значились убийство, разбой, похищение человека, незаконное лишение свободы, создание, руководство и участие в организованной преступной группе и многие другие.

Кстати, незадолго до происходящего с Арманом, в 2007 году, в столице Тайваня Тайбэе конгресс Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) единогласно выбрал Тулешова руководителем одного из комитетов ассоциации. При этом исполнительным вице-президентом AIBA в те времена являлся известный «авторитетный» бизнесмен Гафур Рахимов (Гафур Черный), который в феврале 2012 года был назван Казначейством США одним из членов объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли.

Вот и стрелявшим в Армана, как и предполагалось, оказался один из сотрудников тулешовского пивзавода. Спустя всего полгода его вместе с братом, также трудившимся на пивзаводе, настигла «ответка» от Джумагельдиева — на окраине Шымкента их в упор расстреляли неизвестные. Как выяснили впоследствии правоохранители, после нападения Арман Дикий скрылся сначала в соседней Киргизии, но спустя несколько месяцев он появился в Алматы, где осталась часть его группировки. Там же его и задержали с наркотиками и патронами. Дав на этот раз уже реальный срок, силовики практически спасли его таким образом от расправы. Пока он сидел, люди Тулешова еще пытались выяснить, кто именно стрелял в членов их банды, для чего даже похищали одного из «армановских», но тот никого не выдал и его отпустили, а вскоре и самой банде олигарха пришел конец.

Тем временем, освободившись, Джумагельдиев продолжил свой криминальный путь. Несколько лет назад у него случился конфликт с еще одним крупным казахстанским мафиози — лидером ОПГ «Адыл Кытай» Адилжаном Зайнаудином.

Проходящий позже свидетелем по делу об этой банде некий Байгабатов рассказал, что в 2016 году Зайнаудин поведал ему, что в Шымкенте на одном из мероприятий он допустил лишние высказывания — в частности заявлял, что подомнет под себя этот город, и нецензурно выражался об Армане. Позже он от своих слов отказался и попросил своего собеседника как-то помочь ему. Так как Байгабатов был знаком с Арманом, то позвонил ему лично, чтобы разрешить конфликт мирно. На этом стороны вроде как и разошлись. Однако параллельно Байгабатов узнает, что боевики «Адыл Кытая» начинают активно закупать оружие, явно готовясь к какой-то крупной разборке.

Масштабному кровопролитию помешали силовики, задержавшие в 2017-м году Адыла Зайнаудина вместе с активными членами его группировки. Кроме «Адыл Китая» к тому моменту правоохранители смогли разгромить и такие мощные группировки, как «Депутатский корпус», «Четыре брата» и другие, что дало возможность выйти на первый план Арману.

Возможно, тот факт, что все его недруги сошли с дистанции именно благодаря усилиям силовиков, и посеял сомнение в его чистоте. Теперь же он еще больше облегчил жизнь правоохранителям, отбыв в Турцию, где вновь находится Гули.

Как это представляют инсайдеры, сотрудничество Гули с «внештатным агентом госбезопасности Казахстана» (хотя мы этого ни в коем случае не утверждаем) и является той причиной, по которой его не ищет Интерпол по запросу России. Да и, к слову, вспомним взаимоотношения Салифова с турецкими властями: его задерживают, но вскоре отпускают, просят уехать — он уезжает, а потом также беспрепятственно возвращается. Кроме того, собирает у себя и других «воров», нуждающихся в защите и небольшой передышке от различных преследований в каких-нибудь других странах.

Были также высказывания экспертов из числа экс-оперативников, что Гули может даже отказаться от титула, так как его заставят это сделать «антиворовской» закон и шантаж обнародованием неких данных о сотрудничестве со спецслужбами. Однако предпосылок к этому нет абсолютно никаких — российские законы ему пока не страшны, а спецслужбам едва ли нужно от него только это. Хотя и поверить в связь Гули с ними сложно, а доказать и вовсе невозможно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отбывающий наказание экс-главный криминальный авторитет РФ Захарий Калашов (Шакро Молодой) невольно спровоцировал сближение своих оппонентов — могущественного азербайджанского авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) и Мераба Джангвеладзе (Сухумского). К этому привела неудачная попытка Шакро настроить воров в законе против Салифова.

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