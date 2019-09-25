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Дожди и сильные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на 25 сентября
Ночные заморозки задержатся в Украине. В северных областях и практически по всему Левобережью ночью ожидается снижение температуры до -5 градусов. Днем воздух прогреется до типичных для осени 13−18° тепла.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, теплее будет в западных и южных областях. Ночью там ожидается 7−11° тепла. В дневное время в отдельных районах будет до +21°, а в среднем столбики термометров останутся в диапазоне +16…20 градусов.
Комфортную погоду на Прикарпатье и Закарпатье испортят дожди. Ветер будет несильным, в пределах 5−10 м/с, восточного и юго-восточного направления.
Напомним, по прогнозам народных синоптиков, погода в последние дни сентября и в октябре будет классически осенней: проливные дожди будут чередоваться с солнечными днями. Первые снегопады ожидаются лишь в ноябре.
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