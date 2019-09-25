Общество и люди

В Житомире трогательно попрощались с погибшими в жуткой аварии на трассе Киев-Чоп (фото)

В Житомире продолжается трехдневный траур по погибшим в страшной автокатастрофе на трассе Киев — Чоп. А 24 сентября в городе состоялись похороны девяти жертв трагедии. В автобусе, столкнувшемся на трассе с автоцистерной, находились работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления и их родственники. Люди возвращались домой после отдыха в Закарпатье.

Прощание было организовано рядом с троллейбусным депо. Кроме родственников и друзей, на похороны пришли коллеги погибших — водители и кондукторы городских троллейбусов. Погребение состоялось на кладбище «Дружба».

Напомним, в ночь на 23 сентября на трассе в Новоград-Волынском районе Житомирской области в пассажирский автобус въехала автоцистерна. Полагают, что водитель остановился на обочине для замены колеса, часть пассажиров вышли из салона и в итоге получили смертельные травмы от наезда многотонного транспортного средства.

На месте от полученных травм погибли девять пассажиров автобуса. Всего в салоне находились 49 человек — работники депо, водители троллейбусов, кондукторы, их родственники. В Житомире объявили траур 23−25 сентября. Семьям погибших и пострадавших в аварии планируют выделить по 550 тыс. гривен.

Водитель автоцистерны находится в больнице под охраной. Его считают виновником аварии.

Фото zhitomir.info, zt-rada.gov.ua

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