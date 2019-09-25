- 08:46 Свитолина обыграла на турнире в Китае опытную россиянку
- 08:45 Разница в росте не помеха: сеть умилила дружба собаки с лошадью
- 08:39 Украина едва не сотворила мегасенсацию на чемпионате Европы по волейболу: видеообзор матча 1/4 финала
- 08:35 Обгонял фуры по обочине: наглый маршрутчик в Киеве довел пассажиров до слез
- 08:20 Полнеба в дыму: в Донецке горит склад в районе ж/д вокзала
- 08:06 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 08:02 Позвонил боец: «Прощаюсь с жизнью…» Чтобы его спасти, я пять часов провисела с ним на телефоне
- 07:59 В Житомире трогательно попрощались с погибшими в жуткой аварии на трассе Киев-Чоп
- 07:39 Дожди и сильные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на 25 сентября
- 07:31 Пастила и роллы: простые рецепты школьных перекусов от ведущей «Ревизора»
- 07:29 Новые тренды в маникюре: радужные переливы, крем и лаванда
- 07:22 Чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать
В Житомире трогательно попрощались с погибшими в жуткой аварии на трассе Киев-Чоп (фото)
В Житомире продолжается трехдневный траур по погибшим в страшной автокатастрофе на трассе Киев — Чоп. А 24 сентября в городе состоялись похороны девяти жертв трагедии. В автобусе, столкнувшемся на трассе с автоцистерной, находились работники Житомирского трамвайно-троллейбусного управления и их родственники. Люди возвращались домой после отдыха в Закарпатье.
Прощание было организовано рядом с троллейбусным депо. Кроме родственников и друзей, на похороны пришли коллеги погибших — водители и кондукторы городских троллейбусов. Погребение состоялось на кладбище «Дружба».
Напомним, в ночь на 23 сентября на трассе в Новоград-Волынском районе Житомирской области в пассажирский автобус въехала автоцистерна. Полагают, что водитель остановился на обочине для замены колеса, часть пассажиров вышли из салона и в итоге получили смертельные травмы от наезда многотонного транспортного средства.
На месте от полученных травм погибли девять пассажиров автобуса. Всего в салоне находились 49 человек — работники депо, водители троллейбусов, кондукторы, их родственники. В Житомире объявили траур 23−25 сентября. Семьям погибших и пострадавших в аварии планируют выделить по 550 тыс. гривен.
Водитель автоцистерны находится в больнице под охраной. Его считают виновником аварии.
Фото zhitomir.info, zt-rada.gov.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!