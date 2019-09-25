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Свитолина обыграла на турнире в Китае опытную россиянку (видео)
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая третью строчку в мировом женском рейтинге, вышла в четвертьфинал престижного турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2 миллиона 828 тысяч долларов.
В 1/8 финала наша соотечественница встречалась с 34-летней россиянкой Светланой Кузнецовой (69-я), в свое время занимавшей вторую строчку в списке лучших теннисисток мира (правда, было это 12 лет назад). Ранее соперницы трижды пересекались на кортах: два раза победа доставалась нашей соотечественнице (в 2014-м на Открытом чемпионате Австралии и в 2018-м в американском Цинциннати), один раз успех праздновала россиянка (в 2016-м на домашнем турнире в Москве).
Элина, несмотря на больное правое колено (украинка играет на турнире в специальном бандаже), очень сильно провела поединок. Наша соотечественница мощно отыграла в двух сетах, позволив россиянке взять лишь один гейм на своей подаче (при этом сама выиграла четыре) и не дав себе послабления, и одержала уверенную победу — 6:4, 6:2. К слову, российские теннисистки в последнее время стали удобными соперницами для Свитолиной — она выиграла десять из 11-ти последних встреч против представительниц этой страны.
She gets it!@ElinaSvitolina moves past Kuznetsova, 6−4, 6−2.@wuhanopentennis pic.twitter.com/nZkekTbRg7— WTA (@WTA) 25 сентября 2019 г.
За преодоление стадии 1/8 финала украинка заработала 59 960 долларов призовых и теперь ожидает встречи в четвертьфинале с победительницей пары Ван Цян (Китай, 16-я) — Элисон Риск (США, 35-я).
Отметим, что в 1/8 финала также сыграет еще одна наша соотечественница Даяна Ястремская (27-я), которая будет противостоять второй ракетке мира чешке Каролине Плишковой (ориентировочное начало матча 25 сентября — в 14:00 по Киеву).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина с больным коленом победила в Китае бывшую первую ракетку мира испанку Мугурусу.
Фото Jimmie 48
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