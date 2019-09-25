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Украина

Украинцы смогут без виз летать в Колумбию (видео)

10:10 25 сентября 2019 31
Колумбия
Инф. «ФАКТОВ»

Украина и Колумбия подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter.

«Добро пожаловать в Колумбию! Еще одна безвизовая страна для украинцев. Только что подписали соглашение с моим коллегой Карлосом Холмсом Трухио. Тем временем продолжаем нашу работу в Нью-Йорке. Продолжение следует!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле заработал безвизовый режим Украины с Таиландом. Также недавно вступило в силу соглашение между Грузией и Украиной о взаимной отмене визовых требований, подписанное осенью 2018 года. Теперь взаимные поездки (до 90 дней ежегодно) возможны и на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки.

В мае делегации Украины и Мексики обсудили взаимную отмену визовых требований для граждан двух стран.

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