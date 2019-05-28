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Украина готовится подписать безвиз с Мексикой
Делегации Украины и Мексики на консульских обсудили взаимную отмену визовых требований для граждан двух стран. Ранее визы украинцам, которые приезжают в страну на 30 дней, отметил Таиланд.
Как сообщают в Департаменте консульской службы МИД Украины, впервые в истории двусторонних отношений делегации провели полномасштабные переговоры по ключевым вопросам, в том числе и по отмену визового режима между Украиной и Мексикой.
«Учитывая тенденции к ежегодному росту числа путешествующих граждан Украины и Мексики, установление безвизового режима поездок даст существенный импульс развитию сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Великобритания отменила требование к иностранным туристам в обязательном порядке заполнять бумажную миграционную карту. Большинство данных, вносимых в такие карты, вскоре станут доступны для сбора в электронном виде.
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