Украина готовится подписать безвиз с Мексикой

Украина

Делегации Украины и Мексики на консульских обсудили взаимную отмену визовых требований для граждан двух стран. Ранее визы украинцам, которые приезжают в страну на 30 дней, отметил Таиланд.

Как сообщают в Департаменте консульской службы МИД Украины, впервые в истории двусторонних отношений делегации провели полномасштабные переговоры по ключевым вопросам, в том числе и по отмену визового режима между Украиной и Мексикой.

«Учитывая тенденции к ежегодному росту числа путешествующих граждан Украины и Мексики, установление безвизового режима поездок даст существенный импульс развитию сотрудничества, прежде всего в туристической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-культурной и других сферах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Великобритания отменила требование к иностранным туристам в обязательном порядке заполнять бумажную миграционную карту. Большинство данных, вносимых в такие карты, вскоре станут доступны для сбора в электронном виде.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter