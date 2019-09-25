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Шоу-бизнес

Скандальный российский режиссер попал в больницу: его прооперировали

10:21 25 сентября 2019 174
Михалков
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Запрещенный в Украине скандальный российский кинорежиссер Никита Михалков, который активно поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, снова попал в больницу.

Режиссеру понадобилось хирургическое вмешательство. Как сообщают росСМИ, прооперировали Михалкова 22 сентября. Операция прошла успешно, но режиссер не может работать, поэтому съемки картины «Шоколадный револьвер», которые должны были стартовать сейчас, начнутся лишь в начале 2020 года.

Михалков

Сам Михалков рассказывать об операции отказался. Напомним, что ранее он приехал в оккупированный Крым на костылях. Оказалось, при операции по замене сустава режиссеру занесли инфекцию. Понадобилась повторная операция.

Также напомним, что что почти год назад Михалкова уже оперировали, после чего он долгое время ходил на костылях. Сам режиссер отмечал, что перенес несколько операций на ноге, в общей сложности проведя под наркозом 39 часов.

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