На свадьбу вторгся дикий медведь, решивший позировать вместе с женихом и невестой (фото)

Мир

На свадьбу Кори Брюэра и Сарины Томпсон, которая проводилась в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннисси, явился незваным неожиданный гость.

Фотограф Ли Макмахан говорит, что по окончании церемонии выполняла обычную фотосъемку с участием гостей и родственников, а потом все отправились закусывать, а Ли и новобрачные отошли в сторону попозировать еще.

И тут на заднем плане возник вышедший из леса черный медведь — барибал. Макмахан рассказала Fox News, что поначалу даже не особенно испугалась — ее больше волновали фотографии. Однако чуть позже до нее дошла степень опасности. Тем более, что медведь, принюхиваясь, направился в ее сторону. «К этому времени я уже изрядно натерпелась страху», — признается она.

Медведь также забрел на место проведения церемонии бракосочетания — по счастью, когда там уже никого не было. Фотограф воспользовалась случаем сделать еще пару снимков.

Это, по словам Ли, была самая «приключенческая» ее фотосессия. До сих пор она считала таковой случай, когда она фотографировала семью с их домашним опоссумом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае в США, когда олень вторгся на свадебную фотосессию и съел букет невесты.

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