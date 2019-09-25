Рынок земли: сколько украинцы смогут заработать на ее продаже

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Правительство и парламент активно готовятся к снятию моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Уже в ближайшие дни Верховная Рада может проголосовать за запуск свободного земельного рынка. Министерство экономического развития Украины опубликовало на своем сайте для обсуждения соответствующий законопроект о рынке земли. В пояснительной записке к нему необходимость принятия закона обосновывается тем, что действующий много лет мораторий, то есть запрет на отчуждение и изменение целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения, ограничивает права собственников земельных участков, закрепленные ч. 1 ст. 90 Земельного кодекса Украины и ст. 41 Конституции Украины.

Иностранцы смогут приобретать право собственности на землю сельхозначения в порядке наследования по закону

«Начну с того, что в Украине есть рынок земли, просто он серый, теневой, — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. - Человек, который хочет купить землю, использует юридические механизмы, не имеющие ничего общего с защитой права собственности. Поэтому правительству крайне необходимо снять советские ограничения, в том числе ограничение на легальный рынок земли.

Мы открываем рынок не сразу, потому что к этому надо подготовиться. Думали это сделать с 1 июля следующего года, затем проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что это не очень хорошая идея — делать это летом. Поэтому предлагаем ввести это с 1 октября следующего года", — отметил премьер.

Обнародованным законопроектом предусмотрено, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут: граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

Иностранцы и лица без гражданства смогут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут осуществить их отчуждение в течение одного года со дня приобретения права собственности.

Документом планируется установить, что совокупная площадь таких участков, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области;

не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по той цене, по которой она продается.

Украинцы, которым принадлежит право постоянного пользования, право пожизненного наследуемого владения земельными участками государственной и коммунальной собственности, предназначенными для ведения сельского (фермерского) хозяйства, могут выкупить такие участки в собственность с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

«Я бы рекомендовал тем людям, у кого есть земля, не спешить с ее продажей»

О том, какую выгоду от открытия рынка земли смогут получить простые украинцы, сколько она может стоить и нужно ли ее продавать, «ФАКТАМ» рассказал директор Инвестиционной группы «УНИВЕР» Александр Куликов:

«Земля в экономике — это такой же актив, как и другие — деньги, акции, облигации, недвижимость и прочие. А применительно к активу всегда важна его доходность. Любой потенциальный покупатель земли всегда будет ориентироваться на экономическую целесообразность покупки и на финансовые расчеты.

В этом ключе цена земли зависит от дохода, который может быть получен за ее счет. Земли, естественно, бывают разные — с разной урожайностью и доступом к дорогам и инфраструктуре. На одном участке можно собрать продукции на 700 долларов с гектара, а на другом — на 500 долларов, при одинаковых затратах, допустим, равных 400 долларам, на посев, сбор, стоимость оборотного капитала, удобрения и вывоз урожая. В одном случае земля даст 300 долларов прибыли на гектар, а во втором — только 100 долларов. Премия в урожайности и, соответственно, в доходе будет заслугой качественного состояния самой земли, и это для хозяйственной деятельности самое важное. Такой доход можно приравнять к процентным доходам от вложений.

К примеру, по валютным облигациям внутреннего займа (ОВГЗ) Украины на данный момент доходность составляет до 5,25% годовых. И если 300 долларов прибыли с гектара приравнять к этим 5,25% доходности, то есть посчитать, что ценность и риски владения землей в Украине равны риску владения государственным долгом Украины, то гектар такой земли будет стоить 5 700 долларов. И это будет справедливой ценой. В Европе гектар земли с прибылью 300 долларов может стоить и 30 000 долларов, при этом доходность будет составлять всего 1%. Поскольку в Европе очень низкие процентные ставки и с многовековой историей применения принципа незыблемости права на частную собственность очень низкие риски!

5 700 долларов за гектар — это цена условная при свободном рынке с чистой конкуренцией. Но прибыль в размере 300 долларов за гектар могут уменьшить, например, налоги или какие-либо другие обременения, в том числе и отсутствие самого рынка земли и отсутствие полноценной защиты права собственности. Понятие прибыли также может быть истолковано по-разному, ведь высокие ставки по кредитам и арендные платежи на землю могут ее значительно сократить. Все эти проблемы будут накладывать на землю, как и на любой другой актив, дисконты в стоимости, и земля, владение которой будет подразумевать более высокие риски, может уже потребовать и большую доходность, в том числе и 20% годовых, а в этом случае цена будет уже равна 1 500 долларов за гектар.

Сегодня рынок земли, который существует в «сером» виде, как раз и закладывает такие риски, и условный гектар может стоить 1 500 долларов. Открытие рынка позволит создать конкурентный рынок земли и обеспечит правовую защиту собственности, что позволит уменьшить риск и убрать такие дисконты. А это приведет к росту цены. Но пока окончательно неизвестно, каковы будут точные опции земельного законодательства в будущем, а потому сложно сказать, насколько сильно можно будет сократить дисконты к цене земли — между стоимостью 1 500 долларов в нынешнем виде и условной эталонной ценой в размере 5 700 долларов.

И пока так же точно не известно, насколько доступной будет земля для покупки иностранцами. Но если иностранцы смогут приобретать землю в том или ином виде, то, конечно же, иностранный капитал, как и любой другой капитал, посчитает доходность и риски и будет покупать украинскую землю, поскольку это будет выгодно с точки зрения расчета рисков и доходности. И за счет спроса иностранцев будет расти и цена на землю до наших условных 5 700 долларов за условный гектар с прибылью 300 долларов. Но эта цена, конечно же, будет достигнута не сразу, поскольку рынок земли должен еще организоваться и устояться. Однако закон спроса и предложения будет работать — повышенный спрос на землю будет вести к росту цены. Что касается предложения земли, то я сомневаюсь в том, что оно будет очень большим. Ведь на текущий момент сельхозпроизводители больше обеспокоены тем, как они смогут сами выкупить земли, и не помешают ли им это сделать иностранцы. Мало кто говорит, что собирается продать землю.

Снятие моратория даст собственникам право на продажу земли, но не обяжет их делать это. Поэтому я бы рекомендовал тем людям, у кого есть земля, не спешить с ее продажей. Ведь все идет в динамике. Приток денег в страну из-за открытия рынка земли в будущем сам по себе улучшит макроэкономическое положение Украины и приведет к росту экономики. Что еще больше снизит процентные ставки в стране и уменьшит доходность в украинских активах, в том числе и в валютных ОВГЗ, и в земле. А тогда наш эталонный гектар с прибылью 300 долларов будет, возможно, дороже", — подытожил Куликов.

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, открытие рыка земли может существенно повлиять на укрепление национальной валюты. Но при условии, что иностранные инвесторы смогут вкладывать свои активы в украинскую землю и сельское хозяйство.

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