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Мир

Посторонним вход воспрещен: историю с визами людям Путина в США высмеяли карикатурой

11:48 25 сентября 2019 93
россия карикатура
Инф. «ФАКТОВ»

Известный карикатурист Андрей Петренко отреагировал меткой карикатурой на инцидент с недопуском в США делегации российских депутатов. Десять парламентариев собирались в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, но не получили визу и теперь вынуждены наблюдать за происходящим на саммите с экрана телевизора.

карикатура

Представитель Совфеда РФ Константин Косачев возмущается, что отказ ему в визе — это ни что иное, как нарушение международных обязательств. В США утверждают, что претенденты на визу просто поздно подали документы. Возможно сыграло свою роль и то, что Косачев — фигурант санкционного списка США вместе с другими чиновниками и бизнесменами, приближенными к Путину.

Тем временем на сессии Генассамблеи ООН после «дня проблем климата» ожидается день политических дискуссий. Запланировано участие президента США Дональда Трампа, других мировых лидеров. Украинскую делегацию в Штатах возглавляет президент Владимир Зеленский. С ним приехали глава МИД Вадим Пристайко и глава Офиса президента Андрей Богдан.

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