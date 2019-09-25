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Украина

В Украине начались масштабные военные учения: что нужно о них знать

12:16 25 сентября 2019 177
учения
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине начались традиционные осенние военные учения «Казацкая воля». Если в прошлом году стратегические командно-штабные тренировки были сосредоточены на Западной Украине, в горной местности и на море, то теперь программа мероприятий включает в себя все украинские регионы.

Учения организованы для подразделений Минобороны и Генштаба, чтобы те смогли перейти на стандарты НАТО в военном управлении. Легенда учений предполагает, что командованию нужно срочно организовать управление войсками в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии.

Генштаб просит граждан соблюдать ряд правил в районе учений. Жителей призывают сообщать, если рядом с местом учений будут замечены подозрительные лица. Также граждан просят воздержаться от акций рядом с воинскими частями и колоннами военной техники — такие действия могут быть восприняты как провокации.

Остается в силе запрет на несанкционированную фото- и видеосъемку военной техники, режимных военных объектов ВСУ. Пытающиеся проникнуть на запретную территорию будут нести ответственность по закону, а попытки запустить беспилотник над полигонами или воинскими частями будут жестко пресекаться. Военные обещают сбивать дроны и задерживать операторов беспилотников.

Напомним, в прошлом году российская авиация пыталась помешать учениям «Казацкая воля».

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