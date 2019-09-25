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Политика

Назначен новый глава Нацполиции

13:06 25 сентября 2019 325
Игорь Клименко
Инф. «ФАКТОВ»

Генерал Игорь Клименко назначен Кабинетом министров новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

«У Национальной полиции новый руководитель — генерал Игорь Клименко», — написал он.

Сегодня Министерство внутренних дел Украины предложило назначить Клименко главой Нацполиции. До этого Клименко был заместителем главы Нацполиции — начальником департамента кадрового обеспечения.

Как писали «ФАКТЫ», 24 сентября Сергей Князев заявил, что уходит в отставку с должности главы Национальной полиции. Он был на этом посту около 1,5 лет.

23 сентября стало известно о скандале с бывшей женой Князева: якобы экс-супруга пересекала границу с крупной суммой денег и была задержана. По этому поводу Князев заявил, что сведения о мешках с деньгами — преувеличение, крупная сумма действительно фигурировала в деле, но была получена законным путем, задекларирована и после предъявления дополнительных документов была разрешена к вывозу.

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