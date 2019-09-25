Великобритания возвращает домой 150 тысяч туристов, застрявших на мировых курортах

Мир

В понедельник, 23 сентября, старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о банкротстве и ликвидации. Это прямо затронуло более 600 тысяч туристов во всем мире, которые в настоящее время находятся за границей по путевкам и турам, приобретенным у Thomas Cook и ее дочерних подразделений. Всем этим людям теперь как-то нужно возвращаться домой. Правительства ряда европейских стран заявили о содействии в решении данной проблемы.

Например, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что около 150 тысяч подданных Ее Величества Елизаветы II застряли на различных курортах. Он назвал возвращение этих людей домой «крупнейшей в истории королевства подобной операцией в мирное время».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил сочувствие клиентам Thomas Cook. «Так или иначе, государство совершенно оправданно вмешается, чтобы вызволить застрявших за границей туристов», — пообещал он. При этом он категорически отказался выделить финансовую помощь для спасения туристической компании.

Решение британского правительства вызвало острую дискуссию в СМИ. Представитель Кабинета министров заявила: «Финансовая помощь не стала бы грамотным использованием бюджетных средств. Нам потом все равно пришлось бы возвращать людей домой, мы все равно потеряли бы деньги. Это рынок с очень высокой конкуренцией, и правительство не обязано поддерживать компании, оказавшиеся в подобной ситуации».

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году. На момент банкротства она владела авиакомпанией Thomas Cook Airlines (более 100 самолетов), рядом отелей. По всему миру были открыты 3 000 туристических офисов. В компании работали 22 тысячи сотрудников. Все они будут уволены в ближайшие дни.

Финансовые трудности Thomas Cook начала испытывать примерно три года назад. У компании резко упали доходы. Попытки решить проблемы с помощью кредитов не увенчались успехом. В начале сентября компания не смогла получить от частных инвесторов кредит в размере 250 миллионов долларов. После этого был получен отказ от правительства Джонсона предоставить помощь в размере 185 миллионов долларов. С 23 сентября компанию перевели под контроль арбитражного управляющего. Он от имени государства будет наблюдать за процессом ликвидации.

Но все это мало волнует сотни тысяч туристов, которые были застигнуты врасплох. Куда важнее для них — четко понимать, кто теперь отвечает за из возвращение домой. Судя по всему, меньше всего беспокоиться нужно как раз британским подданным. Операция, о которой рассказал Шэппс, началась. Она получила название «Маттерхорн» — в честь одной из альпийских вершин. Ее проведение обойдется правительству примерно в 124 миллиона долларов. Управление гражданской авиации (ACC) Британии уже договорилось с несколькими крупными авиакомпаниями о выделении 45 самолетов для вывоза застрявших на заграничных курортах соотечественников.

Но это касается только тех туристов, которые улетали на отдых из британских аэропортов. Другие страны вынуждены заниматься возвращением своих граждан самостоятельно. Например, Швеция обязала компанию Ving (шведский филиал Thomas Cook) организовать этот процесс. Ving должна вернуть домой около 17 тысяч туристов.

В Германии решением проблемы занимается компания Condor, входящая в Thomas Cook Group. Ей придется обеспечить возвращение домой примерно 240 тысяч немецких граждан!

Руководство Condor ухватилось за это как за реальную возможность сохранить компанию. Оно уже обратилось к правительству Ангелы Меркель с просьбой о кредите. Ответ оказался положительным. Сумма в размере 380 миллионов евро (418 миллионов долларов) будет предоставлена на шесть месяцев. Половину выделит федеральная земля Гессен, где находится штаб-квартира компании.

Правда, такая помощь должна еще получить одобрение Еврокомиссии. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заверил, что проблем не возникнет. Переговоры с Брюсселем идут полным ходом. Главный аргумент Берлина — возможность сохранить в долгосрочной перспективе 5 000 рабочих мест. Именно столько сотрудников работают сейчас в Condor. Одновременно решается вопрос об отделении компании от Thomas Cook.

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