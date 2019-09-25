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В Одессе вводят особый режим безопасности: как это скажется на жизни граждан (фото)
Проверять документы, удостоверяющие личность, проводить досмотр личных вещей и автомобилей, вплоть до принудительной остановки автотранспорта. Эти и другие силовые действия разрешены в рамах масштабных антитеррористических учений, которые запланированы в Одессе на пятницу, 27 сентября. Ранее во Львовской области стартовали украинско-американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident-2019.
«В учениях, условия которых максимально приближены к реальным, примут участие подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госпогранслужбы, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — сообщили «ФАКТАМ» в региональном управлении СБУ.
На период проведения масштабных маневров в отдельных районах города возможно временное введение особого режима. Поэтому Служба безопасности просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Вместе с тем уже в среду, 25 сентября, в Приморском районе города наблюдается скопление автоматчиков, спецтехники, «массовые задержания» и автомобильные пробки.
Как пояснили в спецслужбе, «пока идут тренировки учений». Проходят они на территории Южной исправительной колонии № 51. Той самой, где в мае произошел массовый бунт заключенных, устроивших масштабный пожар.
Напомним, в Украине начались традиционные осенние военные учения «Казацкая воля».
Фото 048.ua
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