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Путин отправил новую партию наемников в Африку
В Ливии активизировались наемники частной военной компании «Вагнер», приближенной к российскому президенту Путину. Если раньше было известно только о присутствии наемников в стране, то теперь более сотни «вагнеровцев» были привлечены к боевым действиям в районе Триполи на стороне генерала Халифы Хафтара (командующего Ливийской национальной армией).
О привлечении к операциям ЛНА наемников «Вагнера» сообщает Bloomberg, ссылаясь на свои источники в Ливии. Агентство выяснило, что «вагнеровцы» прибыли в район Триполи в первые дни сентября. Российский командир наемников подтвердил, что наемники «Вагнера» воюют в Ливии, были и погибшие во время боевых действий. Спикеры Ливийской национальной армии Хафтара в общении с журналистами проявляют осторожность и утверждают, что среди бойцов нет иностранцев-наемников и тем более наемников-россиян.
Напомним, Ливийская национальная армия Хафтара считает важной задачей для себя получить контроль над нефтяными месторождениями в Ливии.
Как сообщали «ФАКТЫ», были получены сведения о работе наемников ЧВК «Вагнера» в десяти странах Африки, включая Ливию, Конго, Судан, Мадагаскар, Анголу, Гвинею, Гвинею-Бисау, Мозамбик, Зимбабве, ЦАР.
Фото theins.ru
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