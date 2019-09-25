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День ангела Надежды: душевные поздравления и красивые открытки

30 сентября церковь вспоминает мученицу Софию Римскую, и ее дочерей Надежду, Веру и Любовь.

«ФАКТЫ» уже публиковали поздравления для Веры, Любови и Софии. А сейчас предлагаем вам подборку красивых поздравлений и открыток для Надежды.

Тебя с рождения нарекли Надеждой,

Чтобы с тобой свершились все мечты.

Чтоб всё, что сделать не успели прежде,

Всего достигла и добилась ты.

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.

Надежда вечна, нет конца и края.

Она — дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.



***

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.



***

Тебе, Надежда, счастья

Хочу я пожелать,

Звездой на небосклоне

Яркою сиять.

Дарить лучи надежды

И зажигать сердца,

Любви тебе желаю

Без края и конца.

Утренних рассветов

И садов в цвету,

Чтоб в руках держала

Ты свою мечту.

Добрую надежду,

Чтоб судьба дарила,

Имя, чтоб твоим

Оберегом было.



***

Счастье ей предсказано,

Коль Надеждой названа.

Сразу видно, без оглядки —

Не из робкого десятка.

Только глазом поведет —

Всех вокруг с ума сведет.

Так и хочется общаться,

Обаянием восхищаться.

Пожелать хотим удачи

И большой шикарной дачи.

Пусть любимый обожает

И заботой окружает.



***

Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.

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