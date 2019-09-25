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День ангела Надежды: душевные поздравления и красивые открытки
30 сентября церковь вспоминает мученицу Софию Римскую, и ее дочерей Надежду, Веру и Любовь.
«ФАКТЫ» уже публиковали поздравления для Веры, Любови и Софии. А сейчас предлагаем вам подборку красивых поздравлений и открыток для Надежды.
Тебя с рождения нарекли Надеждой,
Чтобы с тобой свершились все мечты.
Чтоб всё, что сделать не успели прежде,
Всего достигла и добилась ты.
Надежда заставляет сердце биться,
Бороться и не гнуться пред бедой.
Надежда не предаст и не умчится,
Она всегда останется с тобой.
Надежда вечна, нет конца и края.
Она — дорога, что по жизни поведет.
Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,
И пусть тебя твой ангел бережет.
***
Дорогая Наденька,
С праздником тебя!
Будь всегда красивая,
Как цветок, нежна.
Будь счастливой, радостной,
Словно день, светла.
И слегка загадочна,
И всегда мила.
***
Тебе, Надежда, счастья
Хочу я пожелать,
Звездой на небосклоне
Яркою сиять.
Дарить лучи надежды
И зажигать сердца,
Любви тебе желаю
Без края и конца.
Утренних рассветов
И садов в цвету,
Чтоб в руках держала
Ты свою мечту.
Добрую надежду,
Чтоб судьба дарила,
Имя, чтоб твоим
Оберегом было.
***
Счастье ей предсказано,
Коль Надеждой названа.
Сразу видно, без оглядки —
Не из робкого десятка.
Только глазом поведет —
Всех вокруг с ума сведет.
Так и хочется общаться,
Обаянием восхищаться.
Пожелать хотим удачи
И большой шикарной дачи.
Пусть любимый обожает
И заботой окружает.
***
Дорогая Надюша, я тебя поздравляю и пожелать искренне тебе хочу не знать границ в просторах счастья и верить в заветную мечту, постигать большой успех в любом деле и дарить миру свою красоту, искренне любить и радоваться жизни.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?