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Зеленский рассказал о первой встрече с Трампом и показал совместное фото
Президент Украины Владимир Зеленский провел первую протокольную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Фото встречи Зеленский разместил в своем Twitter.
По его информации, знакомство произошло 24 сентября.
«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на Официальном приеме от президента США и первой леди», — прокомментировал Зеленский протокольное фото, пообещав, что сегодня общение продолжится в рабочем режиме.
На фото президенты и их супруги в вечерних нарядах стоят рядом. Елена Зеленская отдала предпочтение декольтированному платью, тогда как Мелания Трамп — традиционное для вечерних приемов миди.
Напомним, 25 сентября президент Украины впервые выступил на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвятив свою речь войне на Донбассе.
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