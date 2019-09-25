Политика

Зеленский рассказал о первой встрече с Трампом и показал совместное фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую протокольную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Фото встречи Зеленский разместил в своем Twitter.

По его информации, знакомство произошло 24 сентября.

«Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланией Трамп на Официальном приеме от президента США и первой леди», — прокомментировал Зеленский протокольное фото, пообещав, что сегодня общение продолжится в рабочем режиме.

На фото президенты и их супруги в вечерних нарядах стоят рядом. Елена Зеленская отдала предпочтение декольтированному платью, тогда как Мелания Трамп — традиционное для вечерних приемов миди.

Напомним, 25 сентября президент Украины впервые выступил на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвятив свою речь войне на Донбассе.

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