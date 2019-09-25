24.02 / 24.32 26.30 / 26.74
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Польше мужчина упал с 18 этажа на украинца

17:01 25 сентября 2019 403
Небоскреб
Инф. «ФАКТОВ»

В Варшаве самоубийца выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел под зданием на скамейке. Украинца госпитализировали в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 22 сентября в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина — он упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего под домом, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.

В результате инцидента самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.

Погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно. Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидел еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.

Как писали «ФАКТЫ», в Запорожье 31 декабря 2017 года на маленького ребенка, который стоял под подъездом вместе со своим отцом, упал самоубийца. Мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа — и рухнул прямо на малыша. Мальчика пытались спасти реаниматологи, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшему был год и девять месяцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер