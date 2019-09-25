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В Польше мужчина упал с 18 этажа на украинца
В Варшаве самоубийца выпрыгнул из окна многоэтажки и упал на гражданина Украины, который сидел под зданием на скамейке. Украинца госпитализировали в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла 22 сентября в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа выпал 26-летний мужчина — он упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего под домом, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Onet.pl.
В результате инцидента самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.
Погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно. Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидел еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.
Как писали «ФАКТЫ», в Запорожье 31 декабря 2017 года на маленького ребенка, который стоял под подъездом вместе со своим отцом, упал самоубийца. Мужчина выпрыгнул из окна восьмого этажа — и рухнул прямо на малыша. Мальчика пытались спасти реаниматологи, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Погибшему был год и девять месяцев.
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