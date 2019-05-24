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Происшествия

В Одессе женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа

13:00 24 мая 2019 18
женщина выпрыгнула из окна
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Трагедия разыгралась утром в пятницу, 24 мая, в одном из крупнейших жилых массивов Одессы — Таировском. Здесь из окна жилой многоэтажки по улице Академика Вильямса выбросилась женщина.

По словам очевидцев ЧП, люди, находившиеся в этой квартире, пытались «нарушить планы самоубийцы: они удерживали ее, и это было видно через открытое окно». Однако предотвратить худшее не удалось: женщина вырвалась и выпрыгнула с девятого этажа.

В полиции данный факт подтвердили, сказав, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по статье «Умышленное убийство», с пометкой «самоубийство».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком случае в Николаеве. Там 35-летний мужчина, устроил «пьяный» скандал и столкнул свою мать с балкона седьмого этажа.

А в Киеве с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже, выпала трехлетняя девочка.

Трагедия недавно случилась и в городе Новояворовск Львовской области: из окна многоэтажки выпала девушка. По предварительным данным, подросток совершила суицид.

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