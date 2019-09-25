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Воздвижение 2019: чего нельзя делать в этот день

27 сентября православные и грекокатолики отметят один из 12 самых больших в году праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. (о том, как Воздвижение отметили римокатолики, читайте здесь). Он посвящен событию, которое произошло в начале IV столетия в Палестине на месте распятия Иисуса Христа.

А началось все с Константина Великого, первого римского императора, который в 313 году узаконил в своем государстве веру Христову и отменил казнь через распятие. За год до этого Константин одержал несколько побед над своим противником — римским императором Марком Аврелием Валерием Максенцием (306—312), узурпатором и мерзавцем, терзавшим свой народ жестокостью. Перед последним решающим сражением Константин увидел во сне Христа, повелевшего ему написать на знаменах и щитах своего воинства греческие буквы ХР, а утром он увидел крест, начертанный на небе, и услышал голос, произнесший слова:"Сим победишь!". Одержав блистательную победу, Константин 28 октября 312 года торжественно вошел в Рим.

Вскоре Константин Великий принял христианство и решил отыскать крест, на котором был распят Спаситель. Для этого он отправил в Иерусалим свою мать, царицу Елену. Долгое время поиски были безрезультатными, но Елена, несмотря на уже преклонный возраст, не отступала. И наконец под языческим святилищем Венеры были найдены три креста, табличка с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский» и гвозди, использовавшиеся при распятии Христа. (Находка эта была сделана благодаря помощи старого еврея по имени Иуда. Впоследствии он принял христианство, получив имя Кириак, и стал епископом Иерусалима, но был предан на мучения при императоре Юлиане Отступнике.) Теперь надо было определить, на каком из трех крестов принял мученическую смерть Спаситель. Для этого к каждому из них приложилась тяжело больная женщина. И один из крестов принес ей исцеление. А потом кресты поочередно возлагали на умершего человека, которого как раз несли мимо Голгофы. И покойный воскрес от прикосновения к Животворящему Кресту Господнему.

Весть о свершившемся чуде быстро распространилась по городу и собрала толпы людей, мечтавших хоть издали увидеть святыню. Тогда патриарх Макарий, принимавший участие в поисках, несколько раз высоко поднял (воздвиг) Крест. Позже на этом месте была построена церковь Воскресения, которую освятили 26 сентября (по новому стилю) 335 года. Следующий день со временем стал праздничным.

Вспоминает церковь в этот день и еще одно событие. В 614 году персы разграбили Иерусалим и увезли с собой Крест. Только в 628 году он был возвращен в город и во время торжественной встречи вновь воздвигнут.

Чин воздвижения Креста и поклонения ему совершается вечером 26 сентября. Традиционный цвет облачения священников в этот праздник — фиолетовый. Во время праздничной службы Крестом пятикратно осеняют присутствующих и возвышают его на стороны света: на восток, запад, юг, север и еще раз на восток.

Что нужно делать в этот день

В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение соблюдается строгий однодневный пост. По этому поводу бытует мнение: тому, кто в этот день постится, простятся семь грехов и столько же грехов можно приобрести, если есть в этот день скоромное.

Верующие люди посещают на Воздвижение храмы, чтобы присутствовать на праздничной литургии, помолиться за своих близких и за себя.

Существует традиция дарить на Крестовоздвижение своим детям золотые или серебряные крестики. Говорят, что купленный в этот день в храме крестик будет охранять вас, даже если вы его не носите постоянно.

Особо поощряется заниматься на Крестовоздвижение благотворительностью — по мере сил и возможностей оказывать поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается.

В некоторых областях наши предки в этот день в домах всякими подручными средствами (мелом, сажей, чесноком и т. д. ) рисовали кресты. Помещали крестики и в закромах, и в яслях животных, причем крестики эти могли быть и самодельными, например, из веточек рябины. Это должно было защитить от злых сил и людей, и животных, и собранный урожай.

Чего нельзя делать

Как и в любой христианский праздник, в этот день нельзя ссориться, особенно с родственниками, наносить обиды, держать зло на кого-либо, сквернословить.

А в народе утверждали, что на Воздвижение (Здвижение) ни в коем случае нельзя ходить в лес, так как там, готовясь к зиме, сильно активизируется всякая нечисть. По народным верованиям, на Здвижение все земные гады собираются в огромной яме под землей, чтобы там перезимовать и полизать гадючий камень. Поэтому тщательно запирались в этот день ворота и двери жилищ — а вдруг по ошибке туда заползет на зимовку змея.

А еще существует мнение, что бесполезно начинать в этот день новые дела — ничего путного из этого не выйдет.

Приметы праздника

По погоде на Воздвижение можно определить, какой будет зима. Если утро праздничного дня морозное, жди раннюю зиму. А если день выдастся ясный и теплый, зима наступит попозже. Резкое похолодание — к ранней весне, а ветер с севера — к теплому лету.

В этот день именины празднует Иван.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об истории и традициях другого двунадесятого праздника — Рождества Пресвятой Богородицы. Православные и грекатолики отметили Вторую Пречистую 21 сентября.



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