Политика

Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока в Украине идет война, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал страны мира не забывать о глобальной безопасности, напомнив о жертвах войны в Украине.

«Пять лет продолжается война на Донбассе, пять лет как Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций его защищать, наша страна с оружием в руках отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность», — констатировал президент с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

Также Зеленский заявил, что в современном мире больше нет чужой войны.

«Фатальной может стать мысль, что вас это не коснется. Нельзя думать о глобальном и закрывать глаза на детали или, как кому-то кажется, мелочи. Именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. Ценой невнимательности, молчания, бездеятельности или нежелания уступать собственным амбициям в конце концов стали десятки миллионов человеческих жизней», — напомнил он.

Президент показал c трибуны пулю калибра 12,7 мм, отметив, что от таких пуль, которые стоят 10 долларов, погибают тысячи человек на Донбассе.

«Не думайте, что война где-то далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не так велика. И сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю полностью. Это значит, что на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира. По моему мнению, нам всем нужно осознать, что сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека», — сказал Зеленский.

Он также призвал к обновлению международных институтов, в т. ч. ООН.

«Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций… Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны», — сказал Зеленский.

Своей миссией президент назвал прекращение войны на Донбассе, но «не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор».

Напомним, Зеленский показал фото первой встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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