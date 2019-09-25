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СБУ вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР": первые детали
СБУ провела на Луганщине спецоперацию, целью которой был вывод с неподконтрольной территории и задержание активного участника незаконных вооруженных формирований т.н. «ЛНР». Напомним, ранее стало известно, сколько боевиков «ЛДНР» сдались Украине за время войны на Донбассе.
Задержанный боевик в 2014−15 годах участвовал в вооруженном противостоянии под Дебальцево, а после этого дежурил на блокпостах боевиков «ЛНР» в районе оккупированного населенного пункта Сорокино.
По состоянию на сентябрь 2019 года задержанный проходил «воинскую службу» в т.н. «Таможенном комитете ЛНР».
В настоящее время решается вопрос об избрании боевику меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение им преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и части 1 ст. 258−3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.
По информации пресс-службы СБУ, задержание боевика проходило во взаимодействии с Государственной пограничной службой.
Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала женщину, которая была завербована боевиками «ЛНР» и передавала им сведения о подразделениях ВСУ,. Для сбора информации женщина «помогала» военнослужащим в различных бытовых вопросах, в том числе снабжала их домашними продуктами.
А несколько ранее на Луганщине «взяли» боевика «ЛНР», который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском.
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