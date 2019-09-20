Агентесса боевиков "ЛНР" "помогала" бойцам ВСУ продуктами

Происшествия

В Луганской области контрразведка СБУ задержала женщину, которая была завербована боевиками «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Также выяснились новые подробности подрыва моста в оккупированном Луганске.

Установлено, что в конце 2018 года женщина была завербована «МГБ ЛНР» во время поездки на неподконтрольную Украине часть Донбасса по личным делам. С тех пор она была информатором боевиков и передавала им сведения о подразделениях ВСУ, которые задействованы в операции Объединенных сил. Для сбора информации женщина «помогала» военнослужащим в различных бытовых вопросах, в том числе снабжала их домашними продуктами.

Оккупантам она передавала данные о численности, вооружении и дислокации подразделений. Сведения использовались террористами «ЛНР» для организации диверсионных акций против Вооруженных сил Украины.

Сообщницу боевиков задержали при попытке передачи оккупантам собранных данных. СБУ установила личность вербовщика из «МГБ ЛНР».

Как сообщалось ранее, в Кременчуге СБУ разоблачила агента ФСБ, который оказался также насильником.



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