Мир

В среду, 25 сентября, в Китае официально открылся крупнейший аэропорт в мире. Он расположен в 50 километрах от Пекина. На церемонии открытия присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Площадь огромного здания составляет 700 тысяч квадратных метров! Напомним, в столице Украины открылся после ремонта Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского.

Пекинский аэропорт построен по проекту легендарной Захи Хадид. Британский архитектор с иракскими корнями скончалась 31 марта 2016 года в возрасте 65 лет. Реализация, пожалуй, самого грандиозного в ее карьере проекта, в это время шла уже полным ходом. Хадид удалось объединить в нем самые современные достижения с традиционной китайской культурой.

Грандиозное сооружение имеет форму шестиконечной звезды. Есть центральное ядро, от которого расходятся шесть «лучей». Почти все освещение — естественное. В лучах расположены более 80 гейтов. Они спроектированы таким образом, что пассажиры имеют возможность садиться в самолет, не выходя на улицу из терминала.

Всего в новом аэропорту Пекина будет восемь взлетно-посадочных полос. Полностью их введут в эксплуатацию к началу 2024 года. Ближайшие полтора года пассажиропоток будет составлять около 45 миллионов человек в год, позже планируется увеличить этот показатель до 100 миллионов пассажиров.

С момента закладки первого камня и до дня официального открытия прошло всего четыре года. Строительство самого здания и взлетно-посадочных полос обошлось в 15 миллиардов евро. С учетом всей инфраструктуры затраты составили почти 50 миллиардов евро!

Транспортное сообщение между Пекином и аэропортом будет открыто 26 сентября. Продолжительность поездки на скоростном поезде из центра китайской столицы до новой воздушной гавани составляет всего 20 минут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киевскую областную государственную администрацию могут переселить в недостроенное здание VIP-терминала аэропорта «Борисполь».

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