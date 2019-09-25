Общество и люди

Фестиваль света на Крещатике и «Научные пикники» в парке Шевченко: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

26 сентября — балет «Венский вальс»,

27 сентября — опера «Фауст»,

28 сентября — балет «Жизель»,

29 сентября — опера «Набукко»,

1 октября — балет «Снежная королева»,

2 октября — опера «Наталка Полтавка».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 26 по 29 сентября в отеле Grand Hall Khreschatyk пройдет международный театральный фестиваль JoyFest. В программе: конкурсные и внеконкурсные спектакли театров из разных стран, мастер-классы по актерскому мастерству, обсуждение спектаклей и награждение участников.

Начало в 13:00.

Адрес: ул. Крещатик, 14.

Вход свободный.

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С 26 сентября по 6 октября в здании Речного вокзала действует международная выставка Artefact: Chernobyl 33, посвященная чернобыльской трагедии. На выставке объединены интернет-технологии, параметрическая архитектура, лазерные и проекторные инсталляции.

Адрес: Почтовая площадь, 3.

Вход свободный.

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С 26 по 29 сентября в галерее «Лавра» можно посетить фестиваль Photo Kyiv Fair 2019. В программе: спецпроекты, выставки, лекции, дискуссии.

Адрес: пер. Лаврский, 9.

Цена: от 100 грн.

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28 сентября в парке имени Шевченко состоятся «Научные пикники», которые проведут профессиональные ученые.

Начало в 12:00.

Вход свободный.

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28—29 сентября на Крещатике и Андреевском спуске пройдет международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. Художники запустят «Луч мечты», основой для которого стали 100 тысяч детских рисунков, собранных со всей Украины.

Начало 28 сентября в 20:00 возле Киевской городской государственной администрации.

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До 30 сентября в Музее истории Киева открыт арт-проект «Можно — нельзя», в котором принимают участие девять художников из Украины. Также проходит выставка Руслана Романишина (скульптура, графика) и Леонида Багрия (живопись) «Фактура эмоций».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 30—50 грн.

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28—29 сентября в культурном центре Carbon состоится фестиваль живых историй. В программе: экскурсии и квесты; мастер-классы; выставка; лаборатории; пространство для общения; музыкальная программа.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1.

Вход свободный.

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До 26 октября в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко действует выставка китайской классической живописи «Триумфы и праздники», на которой представлены экспонаты из фондов музея. В экспозиции: свитки, китайская народная гравюра няньхуа и произведения декоративно-прикладного искусства.

Адрес: ул. Терещенковская, 15.

Цена: 10—40 грн.

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Бесплатно можно посетить: 26 сентября — мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Национальный музей Тараса Шевченко (бул. Тараса Шевченко, 12); историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 27 сентября — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б); Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29); Музей партизанской славы (ул. Славгородская, парк Партизанской славы). 29 сентября — Литературно-мемориальный музей-квартиру Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5); Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского (ул. М. Рыльского, 7); Литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 121); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6). 30 сентября — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, к. 26); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б); Национальный музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9), для школьников и студентов.

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