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Зеленский встретился с Лавровым: что об этом известно
Президент Украины Владимир Зеленский, который 25 сентября выступил на Генеральной ассамблее ООН, днем ранее провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Информацию подтвердили в Офисе президента, сообщает РБК-Украина, отметив, что разговор состоялся на дипломатическом приеме.
«Во время приема у господина президента Владимира Зеленского и Лаврова состоялся короткий диалог. Это не была встреча. Это был прием, на котором принимали участие все. Никого из представителей делегации не было в этот момент рядом, был только президент. В какой-то момент произошла эта беседа», — сообщил источник.
По его информации, Лавров сам обратился к Зеленскому, и его вопрос касался «нормандского формата».
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о первой встрече Зеленского с Трампом, которая также произошла на официальном приеме в Нью-Йорке 24 сентября.
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