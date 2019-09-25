Педофил в рясе: российского священника с 70 приемными детьми обвинили в изнасилованиях

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Российскому священнику Николаю Стремскому, воспитывающему 70 приемных детей, предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Об этом пишет Ural56.

По информации издания, потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних приемных детей священника. Суд арестовал Стремского до 12 ноября, несмотря на то что защита просила отправить его под домашний арест. Адвокат аргументировал это тем, что в СИЗО нельзя иметь при себе крест. Узнав меру пресечения, священник попросил разрешения искупаться.

Стремского задержали 23 сентября, однако об этом стало известно только спустя два дня. Изначально причина задержания была неизвестна, а Следственный комитет и МВД не комментировали ситуацию. Российские СМИ со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщили, что священника задержали из-за преступления против личности в отношении его приемной дочери.

Поначалу было неизвестно, из-за чего правоохранители вообще решили задержать многодетного батюшку. Но позже мужчине предъявили сразу несколько обвинений: в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

До этого Стремский попадался в поле зрения полиции только один раз, когда в 2015 году его задержали за вождение в нетрезвом виде. Вместе со своей супругой батюшка воспитывал 70 (!) приемных детей. Подобный рекорд сделал эту необычную ячейку общества самой многодетной семьей нашей страны.

В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению. Вместе с супругой Стремский воспитывает 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси возбуждено новое уголовное дело в отношении священника из деревни Гатово (Минская область) Константина Бурыкина, более известного как «батюшка со свастикой». Речь идет о преступлении против половой неприкосновенности малолетнего.

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