Не экология и не питание: ученые назвали главный секрет долголетия японцев

Мир

Япония является страной с самой высокой средней продолжительностью жизни населения в мире. Мужчины здесь в среднем доживают до 81 года, а женщины — до 87 лет. К тому же это еще и страна с наиболее пожилым населением в мире: количество людей, перешагнувших возрастной порог в 70 лет, продолжает расти, пишет МК.

Профессор Хидэнори Арай выделяет пять главных причин японского долголетия. И на первом месте, как ни странно, совсем не факторы окружающей среды, экология или питание, а… высокий уровень образования населения. Далее следуют в порядке убывания: налаженная система здравоохранения; регулярные чек-апы здоровья, которые для японцев носят обязательный характер; физическая активность и диета.

«Когда я говорю о том, что образование влияет на уровень продолжительности жизни, я не имею в виду общее образование, которое мы получаем, — говорит эксперт. — Речь идет о высоком уровне образованности населения о здоровом образе жизни и в вопросах деменции. Мы полагаем, что важно с начальных классов закладывать знание о том, что причины многих заболеваний кроются в том, как ты живешь и что ты ешь. Мы стремимся к тому, чтобы начинать образование по вопросам охраны собственного здоровья как можно раньше».

На второе место Хидэнори Арай ставит систему здравоохранения: «С 1965 года у нас введена система уравнительного государственного медицинского обслуживания. И любой человек в любой момент может обратиться в любое медицинское учреждение — хоть в маленькую клинику, хоть в университетскую больницу, и врач в тот же день его осмотрит. При этом основные деньги (примерно 49% затрат) расходуются на тех, кому 75 лет и более. К тому же 20 лет назад в Японии введена система добровольного страхования тех, кому нужен уход на дому. Раньше за стариками у нас ухаживали дети. Но в Японии число детей сокращается, а одиноких стариков все больше. И государство решило поддерживать их. Кроме того, сумма ежегодных инвестиций в этот сектор составляет еще 10 триллионов иен. Японская медицина достигла очень высокого уровня развития».

Японские специалисты стремятся повысить уровень осведомленности населения о метаболическом синдроме, который может стать причиной таких серьезных заболеваний, как диабет, и увеличивает риск инфаркта. Для того чтобы снизить количество страдающих от синдрома, в Стране восходящего солнца более 10 лет назад была разработана и запущена система регулярного медицинского осмотра для людей в возрасте от 40 до 74 лет. В ее рамках каждый житель Японии раз в три месяца или раз в полгода может пройти полную диспансеризацию для того, чтобы отследить динамику веса и предотвратить возможные проблемы со здоровьем. И такая система дает свои плоды: с момента запуска в 2008 году число больных диабетом в стране сократилось почти на 30%, а количество японцев, умерших из-за сердечно-сосудистых заболеваний, стало вдвое меньше, чем американцев.

Кроме того, Хидэнори Арай уверен, что важной основой здоровья и долгой жизни является правильное питание. Сегодня основными причинами смертности японцев являются рак (30% случаев летальных исходов), ССЗ (15%), нарушение мозгового кровообращения и пневмония. Японский геронтолог отмечает, что исторически японский обед представляет собой очень здоровую пищу. Он состоит из риса, супа мисо, рыбы, водорослей, солений, закуски из овощей. Жирных блюд в японских гастрономических традициях практически нет; холестерина очень мало. Если придерживаться такой диеты, риск инфаркта снижается (показатели инфарктов в Стране восходящего солнца — одни из самых низких в мире; примерно вдвое ниже, чем в США). Единственный недостаток японской диеты — большое количество соли, которая ведет к повышению артериального давления и риску инсультов. В итоге перед японцами сегодня стоит задача снизить потребление «белой смерти». На государственном уровне принята целая программа по снижению уровня соли в продуктах. «Но инсультов в Японии больше, чем инфарктов, хотя их количество и снижается, — сетует Хидэнори Арай. — И главная причина, конечно, в высоком уровне потребления соли». Сейчас японцы достигли уровня употребления меньше 10 граммов соли в сутки, и статистика сердечно-сосудистых заболеваний серьезно улучшилась. Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не больше 6 граммов соли ежесуточно.

Ну, а если говорить о физической активности — еще одном важном залоге долголетия, то в Национальном центре гериатрии и геронтологии сделали любопытное наблюдение: изучили графики скорости ходьбы в Японии в разные эпохи. Вывод однозначный: чем быстрее ходят люди, тем дольше будут жить. «В последние 20 лет японцы стали ходить гораздо быстрее. И 90% из тех, кто практикует быструю ходьбу, живет на 10 лет больше. Для сохранения здоровья людей старше 75 лет это важный пункт — быстрая ходьба. Причинами немощи в этом возрасте становятся инсульты, деменция, хрупкость, сочетанные изменения, падение и переломы. Поэтому японское правительство уделяет огромное внимание доступности физической активности для старшего населения. Для пожилых японцев повсеместно проводятся бесплатные спортивные занятия», — продолжает профессор Арай.

Среди остальных секретов долголетия спикер выделяет генетику, безопасность, социально-экономический фактор, чистую воду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу о том, что люди, которые употребляют около двух бокалов вина в день, меньше подвержены преждевременной смерти. Отмечается, что на протяжении 15 лет ученые анализировали данные о ежедневных привычках 1 тыс. 700 человек в возрасте 90−99 лет. В итоге, американцы пришли к выводу, что умеренное потребление вина (не больше двух бокалов в день) снижает шансы преждевременной смерти на 18%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter