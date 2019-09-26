«Маска бэтмена»: американская девочка страдает от редкой патологии (фото)

Мир

В российский город Краснодар вместе с родителями прилетела малышка Луна Феннер, которая страдает от редчайшего уродства — врожденного меланоцитарного невуса — проще говоря, большого темного родимого пятна на лице, которое может напоминать маску супергероя из комиксов — Бэтмена. Об этом пишет МК.

Луна Феннер появилась на свет в марте этого года.

Практически сразу после рождения малышки ее мама Кэрол создала страничку в Instagram, где рассказала об особенностях заболевания дочери. Совсем скоро аккаунт женщины собрал более 70 тысяч подписчиков.

«Конечно, большинство комментариев были положительными, Луну называли «маленькой бабочкой» из-за формы ее родимого пятна. Подписчики со всего мира даже присылали мне фотографии с нарисованными пятнами на лице, как у моей девочки, чтобы поддержать нас. Однако среди прочих были и просто ужасные комментарии. Например, один человек написал, что нам лучше было бы избавиться от малышки, чем «жить рядом с монстром», — вспоминает Кэрол.

Очень быстро семья Феннер столкнулась и с негативным отношением на улице — на малышку показывали пальцем и отпускали обидные комментарии в ее адрес. Даже в местной церкви одна из прихожанок ухитрилась назвать девочку «монстром» и запретила своим детям смотреть в ее сторону. Тогда Кэрол окончательно поняла, что для нормальной жизни Луне нужно как можно скорее избавиться от злополучной «маски».

Так как есть риски, что пятно вырастет в злокачественную опухоль, врачи из США были согласны провести малышке лазерную операцию по его удалению, но предупредили, что потребуется около 100 сеансов и более 400 тысяч долларов.

К счастью для Луны, ее историю широко освещали все мировые СМИ: именно так о ней узнал краснодарский врач-онколог Павел Попов. Хирург связался с семьей Феннер и предложил провести другое лечение — оно займет полтора года и обойдется дешевле.

По словам самого медика, он неоднократно проводил похожие операции на менее масштабных невусах. Суть в том, что пациенту вводят препарат, который накапливается на месте образования пятна. Это приводит к гибели ткани и последующему образованию корки, под которая формируется новая, здоровая кожа. Затем проводится лазерная операция, которая позволяет «очистить» края невуса и уменьшить пигментацию. Стоимость лечения — около 25 тысяч долларов.

«Случай уникален тем, что область поражения занимает почти все лицо, и удаление таких образований — задача сложная и технически, и биологически. В США им предложили такое количество операций, которое несовместимо со здоровьем ребенка. А наша технология позволяет сделать это в более короткие сроки и с меньшим количеством инвазивных вмешательств»,— объяснил Попов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», живущая во Флориде 42-летняя американка Синди Биддл еще в подростковом возрасте заметила на своем лице розовое пятно. Попытки лечить его мазями и кремами ни к чему не привели, и женщина в итоге смирилась с этим несовершенством, тем более, что оно было небольшим. Уже став взрослой женщиной, она узнала от врачей, что много лет у нее на лице развивалась раковая опухоль.

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