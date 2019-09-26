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Украина

Дожди и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на 26 сентября

7:12 26 сентября 2019 114
погода
Инф. «ФАКТОВ»

День 26 сентября почти по всей Украине будет дождливым, но с осадками придет и небольшое потепление, период ночных заморозков закончится, ночи будут прохладными, но с температурами выше нуля.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, небольшие дожди 26 сентября пройдут по всей стране, кроме южных областей и Крыма. Температура днем будет колебаться от 13—15 градусов на севере до плюс 19 в южной части страны. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

карта

По прогнозам синоптиков, настоящего потепления стоит ждать ближе к выходным 28−29 сентября. Народные приметы подтверждают, что и начало октября порадует хорошей погодой. Об этом в материале «ФАКТОВ» «Украинцев ожидают два бабьих лета: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни».

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