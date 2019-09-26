- 09:32 Даже потеряв ступню, найду способ отомстить оккупантам за погибшего друга, — ветеран АТО
- 09:29 В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео
- 09:24 Появилась реакция ЕС на слова Зеленского и Трампа о недостаточной помощи Украине
- 09:11 До слез: эмоции украинских детей на турнире по танцам в Чехии взорвали сеть
- 08:59 В Киеве зверски избили парня из-за «неправильной одежды»: в полиции показали фото злоумышленника
- 08:39 Леди Гага призналась, что Брэдли Купер «разбил ей сердце», отказавшись от помолвки в последний момент – СМИ
- 08:18 Новый тренд в Instagram: соцсеть заполнили фото из приложения Gradient
- 08:08 "Травли в Украине не было": Лобода упомянула Тину Кароль и Зеленского
- 08:01 Разнообразие в еде — залог правильного питания, — ведущая «Зважених та щасливих» Анита Луценко
- 07:44 Если рак щитовидной железы выявили в самом начале, то можно удалить только часть органа, — врач
- 07:40 Думал, что США опубликуют только свою часть, — Зеленский о разговоре с Трампом
- 07:34 Могут попросту убить: кому и зачем Янукович понадобился в Украине
"Травли в Украине не было": Лобода упомянула Тину Кароль и Зеленского (видео)
Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее рассказала, что живет на три страны, заявила, что в Украине ее не травили, но «были инциденты», связанные с некоторыми людьми.
Этим она поделилась в новом выпуске программы «Осторожно, Собчак!»
«Травли не было, были инциденты, которые были организованы определенными людьми», — отметила артистка.
Когда Собчак упомянула среди организаторов певицу Тину Кароль, Лобода ответила: «Мы этого не знаем. Ты говоришь слухи. Это была одна из версий».
Она также отметила, что очень надеется на президента Украины Владимира Зеленского. «Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский все наладит», — подчеркнула певица.
Напомним, что в Украине Лобода не выступает уже несколько лет. Правда, она продолжает петь на корпоративах.
Также напомним, что певица раскрыла свой секрет, связанный с Тиллем Линдеманном.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»