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"Травли в Украине не было": Лобода упомянула Тину Кароль и Зеленского (видео)

8:08 26 сентября 2019 266
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Светлана Лобода, которая ранее рассказала, что живет на три страны, заявила, что в Украине ее не травили, но «были инциденты», связанные с некоторыми людьми.

Этим она поделилась в новом выпуске программы «Осторожно, Собчак!»

«Травли не было, были инциденты, которые были организованы определенными людьми», — отметила артистка.


Когда Собчак упомянула среди организаторов певицу Тину Кароль, Лобода ответила: «Мы этого не знаем. Ты говоришь слухи. Это была одна из версий».

Она также отметила, что очень надеется на президента Украины Владимира Зеленского. «Я очень надеюсь, что Владимир Зеленский все наладит», — подчеркнула певица.

Напомним, что в Украине Лобода не выступает уже несколько лет. Правда, она продолжает петь на корпоративах.

Также напомним, что певица раскрыла свой секрет, связанный с Тиллем Линдеманном.

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