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«С ним хочется быть кошечкой»: Лобода рассказала Собчак о любви к Линдеманну (видео)

Украинская певица Светлана Лобода, которой не раз приписывали роман с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, призналась в нежных чувствах к немецкому музыканту.

О самом сокровенном она рассказала в новом выпуске «Осторожно, Собчак».

«Ты ранее сказала, что не можешь говорить о Тилле, потому что у тебя контракт. С кем контракт? Ты так это сказала, будто ты в каком-то рабстве», — отметила Собчак.

«Я не в рабстве, я в любви», — объяснила Лобода. «Спроси меня: „Что ты думаешь о Тилле?“» — попросила она. «Что ты думаешь о Тилле?» — поддалась на уговоры Лободы Собчак. «Он ох… ный», — ответила певица.

«Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, с которым ты можешь быть маленькой кошечкой и тебе хочется ею быть», — описала она свои чувства.

Светлана уверена, что у этого чувства долгая жизнь. «Как у Высоцкого», — вспомнила она роман российского барда с Мариной Влади.

«Когда человек живет в другой стране, вы встречаетесь, он улетел — и ты прекрасно себя чувствуешь, занимаешься работой, потом он опять приехал — и опять любовь», — объяснила Лобода.

Напомним, ранее Линдеман прокомментировал предполагаемый роман с Лободой.

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