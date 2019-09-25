Шоу-бизнес

«Какая, к черту, разница, Россия или Украина?» Лобода не смогла ответить, где ее дом (видео)

Украинская певица Светлана Лобода, о доме которой в России сообщалось ранее, заявила, что живет на три страны.

Об этом она рассказала в новом выпуске «Осторожно, Собчак».

«Я не живу под Москвой. У меня три дома в разных странах», — сообщила Лобода, отметив, что дома есть в России, Украине и еще одной стране, которую она решила не называть.

«А где твой дом?» — спросила Собчак. «Там, где в этот момент мои дети», — ответила Лобода.

После слов телеведущей о том, что стоит придумать ответ, ведь все равно все будут спрашивать, какая страна ей ближе, Лобода взорвалась. «Какая, к черту, разница, Россия или Украина?! Я живу там, где меня любят и хотят слушать», — объяснила она, назвав все разговоры о вражде между странами «политикой и провокациями».

Кстати, дом в России Лобода показала во время интервью. Она также рассказала, что ее связывает с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

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